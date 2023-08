Tarlótűz keletkezett a hétvégén Ludason a Sport utca végén, adta hírül Vargáné Csengeri Mónika polgármester. Közlése szerint 11 lelkes ludasi önkéntes segítségével sikerült megfékezni a lángokat.

– Mire a tűzoltók kiértek, a ludasi önkéntesek megállították a tüzet, melyért a katasztrófavédelem is köszönetet mondott, hiszen ezzel jelentősen csökkent a katasztrófaveszély. Hálás köszönetemet fejezem ki ezúton én is. Nagyon jó érzés azt tudni, hogy pár perc alatt ott voltak a segítő kezek ebben az esetben is. Szinte minden évben előfordulnak hasonló esetek, de a ludasiak mindig bebizonyítják, hogy akárki akármit mond, összetart a faluközösség a bajban – fogalmazott Vargáné Csengeri Mónika.