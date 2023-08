Szent István ünnepe idén is színes programokkal várja a zene és a kultúra kedvelőit Hevesen – közölte a város önkormányzata. Egyedi produkciót is kínálnak a szervezők a városnapok programjai között. Tóth Gabi és a Guinness-rekorder Fricska Táncegyüttes ad élő közös koncertet. A népszerű énekesnő és a világhírű táncosok egy látványos műsort ígérnek augusztus 19-én este a tűzijáték előtt, amelyben a népi hangzás és a modern ritmusok találkoznak. Mellettük Oszvald Marika és Falusi Mariann is színpadra lép.