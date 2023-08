Demkó Gábor polgármester tette közzé, hogy csütörtök reggeltől délután négy óráig vízhiány lesz a településen. A Heves Megyei Vízmű Zrt. tájékoztatása szerint a Petőfi út és a víztározó között javítanak hibát. A vízhiány idejére pedig több helyen is lajtoskocsiról biztosítják az ivóvizet, így például a polgármesteri hivatal előtt, az óvoda előtt illetve a Petőfi út és a Bajcsy utca sarkán.

Fél napig akadozhat a vízellátás Sirokban is 8 és 13 óra között, karbantartási munkák miatt. Sirokban a délelőtti órákban, a magasabb területeken, később akár a település minden részén számíthatnak nyomáscsökkenésre, helyenként vízhiányra. A lakosság türelmét és megértését kérik - tették közzé a község közösségi oldalán.

Vízhiány lehet Domoszlón és Kisnánán is rejtett csőtörés miatt. A Heves Megyei Vízmű Zrt. arról értesítette Domoszló és Kisnána lakosságát is, hogy egy rejtett csőtörtés miatt a tárolómedencék visszatöltése akadozik. A Vízmű arra kéri a fogyasztókat, hogy a következő értesítésig a kerti locsolást, a medencetöltést, valamint az egyéb, nem mindennapos vízhasználattal járó tevékenységeket mérsékeljék, illetve szüntessék meg. A vízszolgáltató cég azt is kéri, hogy minden háztartás haladéktalanul ellenőrizze a vízóráját. Az intézkedésével egy esetlegesen felmerülő vízhiányt próbál megelőzni a Vízmű, ezért kéri annak fokozott betartását.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás: Shutterstock)