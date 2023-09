EGRI ÉRTESITŐ. HETILAP. EGYSZERSMIND A HEVESMEGYEI GAZDASÁGI EGYESÜLET KÖZLÖNYE. 1861. NOVEMBER 24.

Levelezések.

Hogy önzetlen tiszta jó szándékból ajánlottam a lehető késői szüretet, arról mindazok meg vannak győződve, kik azt későbbre halasztották. Mert már izlelhetjük, mennyivel jobbak egri boraink azon közel vidéki boroknál, hol jóval korábban szüreteltek. Találtam szüretünk folyama alatt 12 foku mustokat is; ily mustból készült borokból már keltek is el 50-60 frton párja, míg a közönségesebb borokat 30-36 frtért meg lehet vásárolni. Előleges számitásom ime megvalósult, s még is szemrehányást kellett szenvednem, mintha az egri bort ócsároltam volna, és pedig egy pincze előtt, földmives embertől. De vigasztalódtam ugyanakkor látván, hogy az Egri Értesitőt egy másik földmüves az elért lehetőséggel legalább 10 hallgató előtt olvasta, ily derék földmüvesek, hiszem, hogy a jót és hasznost nem fogják félre magyarázni. Boraink, hála Istennek, ugy a veres mind süller jól ütöttek ki. Több hegyekről probát tettem, egyik sem töri magát, egészségesebb, szállitásra alkalmatosabb borunk rég nem termett. A veresborok már többnyire tiszták, a süllerek, melyek első sebes forrásokon mostanra átestek, már szintén veszedelem nélkül elszállithatók.

Bucher Alajos



GYÖNGYÖSI LAPOK. TÁRSADALMI, SZÉPIRODALMI ÉS POLITIKAI HETILAP. 1881. JANUÁR 20.

Tűzoltók Gyöngyösön.

Vasárnap este 6-7 óra közt hosszasan félrevert harangok kongása riasztotta fel a város lakóit. Braun bérkocsi tulajdonos Csapó utczai házánál tüz támadt, e miatt elégett aztán az istálló, a lakóház, és az istállóban két ló. – A másik két lovat pedig a tüz által kerekedett zavarban valami nemes szivü emberbarát ellopta. – Ezen kívül egy kilenczven frtot tartalmazó tárcza is elveszett a tulajdonosnak; de ezt a ritka becsületességü találó visszaadta. – A találó ama „tisztes czéhnek” egyik tagja volt, melyről mult számunkban irtunk. – A vasárnapi eset is megmutatta, hogy a tüzoltók intézménye nagyon helyén volna Gyöngyösön is. – Nem vonjuk kétségbe, hogy városunk polgársága nagyon derék tüzoltó, sőt e kitünő tulajdonságát feltétlenül elismerjük. az is bizonyos hogy rendezetlen hadsereggel is lehet csatát nyerni, de egy rendes, jól fegyelmezett hadsereg azért mindig előnyben van. – Igy áll a dolog a tüzoltásnál is. Egy fegyelmezett, szakszerüen müködő tüzoltó csapat nemcsak könnyebben urává lesz a dühöngő elemnek, de azt is lehetetlenné teszi, hogy a tüz veszély helyén lopások forduljanak elő. – Ma már négy-ötezer lakossal biró városainknak is vannak rendes tüzoltói, mért ne lehetne tehát a 16 ezret számláló Gyöngyösnek is, hol ezt az egymás hátára épült, összezsufolt házak is nagymértékben szükségessé teszik. – Vegye kezébe az ügyet az értelmiség, mint a fővárosban, hol a magyar mágnás urak se restellik elpörköltetni angol szakállukat, - és alakitsa meg a tüzoltók egyesületét. Legalább ott legyen köztünk összetartás, hol mindannyiunkat egyformán érhető anyagi csapásokról van szó. – Állitsunk hát tüzoltó egyesületet!

Beteg az asszony.

Egyik orvosunkhoz izgatottan csöngetett be valaki az éjjel. A cseléd ajtót nyitott, meggyujtva a lámpát. Az előszobába egy dult ábrázatú úr rontott be.

– Keltse föl a doktor urat.

A cseléd bevezette a várószobába, ahol nehány perczczel később az orvos is megjelent.

– Doktor úr, kérem – mondja a vendég reszkető hangon -, tessék eljönni a feleségemhez, nagyon rosszul van.

– Ki ön és hol lakik? - kérdezte a doktor.

A látogató megmondta.

– És mi baja őnagyságának?

– A gyomra fáj.

– Talán nem lesz olyan veszedelmes baj, hogy most kelljen odamennem.

– Én nagyon félek, hogy a baj veszedelmes.

– Égést vagy nyomást érez a beteg?

– Égést, nyomást nem tudom; egészen meg vagyok zavarodva a rémülettől.

– Nos, a baj nem lehet olyan nagy, adjon be ebből a csillapitóból – mondta az orvos és át adott valamit a vendégnek. – Az Istenre kérem. doktor úr, tessék eljönni most, megfizetem a fáradságát. Nagyon, kimondhatatlanul szeretem az asszonyt és aggódom érte. Meghasad a szivem, ha látom, hogy szenved s azonfelül – benne van a házassági szerződésünkben, hogy ha három esztendőnél hamarabb hal meg, vissza kell adnom a hozományt…