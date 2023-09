Ez a Chrono Classic verseny az Old Timer Szuper Kupa sorozat része, annak is a negyedik záró fordulója volt ebben az évben. A résztvevők többsége ezeken a futamokon indul és itt találkozik újra, de mindig, minden évben, minden alkalommal vannak új résztvevőik is. Akik valakitől hallották, hogy jaj de jó a program és eljöttek.

– Alapvetően három nagy kategóriában hirdetünk helyezetteket, ez az extra, a szuper és az open kategória. Utóbbit például azoknak a résztvevőknek hirdetjük, akik még soha nem vettek részt ilyen versenyben. Ezen túl van legjobb női párosunk, valamint csapatverseny is. Ezen túl az úgynevezett 1/100-as szakaszok győztesei mind kapnak díjat. Ezeken a szakaszokon nem számít, hogy egy 300 lóerős Ford Mustanggal, vagy pedig egy 17 lóerős járművel visz az autó, az előírt teljesítési időt kell pontosan betartani, s mindkettővel ugyanúgy sikeresen teljesíthető – mondta el portálunknak Majosházi-Magyar Andrea.

Az 1996-ban bemutatott, kilenc Oscar-díjat elnyert, Az angol beteg című filmdrámában volt látható ez az öreg jármű

Forrás: Berán Dániel/Heves Megyei Hírlap

A szervezőtől megtudtuk: idén ez a második alkalom, hogy Egerbe jöttek. Az előtt, hosszú évekig Székesfehérvárról indultak és mindig Balatonlellére futottak be. Időközben annyira megduzzadt a létszám, hogy már nem fértek el a balatonlellei kikötőben, amit egyébként nagyon szerettek.

– Ezért döntöttünk egy merészet tavaly, hogy jöjjünk el egy teljesen másik irányba. Eger egy csodálatos szép város, amit nagyon szeretünk. Az új vonalvezetésnek a résztvevők is nagyon örültek – tette hozzá a szervező.

Rákérdeztünk arra is, hogy milyen különleges autók vonulnak fel. Andrea mindenek előtt azt a Fordot említette, amely az 1996-ban bemutatott, kilenc Oscar-díjat elnyert, Az angol beteg című filmdrámában látható. A Fordnak magyar a tulajdonosa, s azt mondja, hogy a sivatagi filmkészítés következményeként még mindig kerülnek elő homokszemek az ősöreg autóból.