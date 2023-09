Jelenleg Tarnaszentmáriánál folyik a Verpelét-Sirok kerékpárút építése, mindeközben a település olyan beruházáson dolgozik, amely a kerékpáros infrastruktúra fejlesztéshez is kapcsolódik. A település pályázati pénzből vásárolt gépparkja számára 3 állásos gépbeállót építettek. Korábban a falubusz, a kistraktor, és a hozzá kapcsolható utánfutó és felszerelések is a szabad ég alatt voltak, de immár megoldható a tárolásuk is.

Horváth László, a térség országgyűlési képviselője már felhívta a figyelmet a beruházásra, amely Magyar Falu Program forrásból vásárolt ingatlanon, a falu központjában zajlik. Néhány éve vásárolta meg a település az elhagyott parasztházat, amelyhez nagy telek is tartozik. Akkor a tető felújítására is jutott pénz, a további munkálatokat önerőből finanszírozzák. Az épület mögé egy nyilvános vizesblokkot építenek, ezt szintén a Magyar Falu Programból finanszírozzák. Az udvart falusi rendezvények helyszínéül használják, valamint pihenőhelyként is használható lesz a kerékpáros forgalom számára.

Flesh Gabriella polgármester tervei szerint a kerékpáros turistákra kifejezetten nagy figyelmet szeretnének fordítani, sok tervük van a pihenőhely funkcióinak kialakítását illetően. Az épület mellé még járda épül, ezt követően valósul meg a tereprendezés és a parkosítás. Az épületen belül lesz tájház és tárlat, retroszoba az önkéntes tűzoltók és katonaság felszereléseivel, valamint felajánlásokból agancs kiállítás. Konyhát is kialakítanak, amit a helyi rendezvények során használhatnak.