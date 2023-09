A könyv egyébként, mint az a bemutatón kiderült, négy korszakot ölel fel Fecske László főjegyző – 1944. október 12 - 1958. február 1. – idejéből: Háború és nyilas világ; A”felszabadulás” és a Rákosi rendszer kiépülése; Az 1950-es évek eredményei és megpróbáltatásai; az 1956-os időszak és következményei.

A könyv jól tükrözi az akkori viszonyokat, a kuláküldözéseket, a beszolgáltatásokat, a mezőgazdaság felértékelődését, a nők munkába állítását és a páros versenyeket. Jelen voltak az eseményen a főjegyző még élő gyermekei, s megköszönték a szerző munkáját. Úgy fogalmaztak: ez nekik elégtételül szolgált az átélt borzalmak miatt.

A Füzes Fesztivál bulizós részét – délután négykor – az egyesületi elnök nyitotta meg. A kezdéshez galambröptetés adta meg a hangulatot. Wenczel Árpád portálunknak elmondta, hogy annak idején az akkor két éves egyesület azért indítottja útjára a fesztivált, hogy a város polgárai korosztálytól, politikai hovatartozástó függetlenül egy napot együtt kellemesen eltöltsenek.

Kezdetben a régi piactéren volt a rendezvény, majd áthelyezték azt a Házasságkötő Terem elé. A belvárosi rekonstrukció megkezdésekor kellett ismét új helyszínben gondolkodniuk, s a választás a presszó előtti területre esett. Korábban voltak a fesztiválnak ismert sztárvendégei, kezdve Szandival, folytatva Vikidál Gyulával, Hevesi Tamással. A mostani páros pedig – Sihell Ferry és Henna – a mulatós zene világából ismert.

A világjárvány miatt maradt csak ki egy év, ezért tartanak most "csak" a tizenötödik – tudtuk meg a főszervezőtől, aki azt is elárulta, hogy a veterán autók bemutatója sem újdonság, hiszen úgy öt éve is felvonultak ilyen járművek és igen népszerűek voltak. Azt is megkérdeztük, hogy a program szerinti Retro Disco vezetőjeként mit kínál a résztvevőknek. Válasza szerint a hetvenes, nyolcvanas, kilencvenes évek zenéjét, de a közönség igénye szerint akár a legfrissebbeket is. Árpád egyébként a "legöregebb" diszkósok közé tartozik, hiszen 1979-ben – ahogy nagykorú lett – kezdte.