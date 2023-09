Bár a meteorológiai távprognózisok hosszú, meleg őszt jósolnak, a fűtési szezonra ideje felkészülni. Az előrelátóbbak még a tavalyi áron rendelték meg a hatósági áras tűzifát az erdészetektől. Ők köbméterenként 30 ezer forintért vehették meg a tüzelőt, amit idén tavasszal kiszállítottak és fel is dolgozták a rendelt mennyiséget. Ők nyugodtan alhatnak. Nincsenek könnyű helyzetben viszont azok, akik most vágnak bele a vásárlásba. A tüzépeken tájékozódva most átlagosan 40-45 ezer forintot kérnek köbméterenként, ami szállítással, darabolással együtt akár 70-80 ezer forintot is jelenthet egy-egy vásárlónak. Különösen nehéz helyzetben vannak az egyedülálló idősek, akiknek mindenért fizetniük kell.

Nekik és a nagyobb családokban élő, szegényebb sorsú embertársainknak jelent nagy segítséget évek óta a szociális tűzifa, amelyet évről évre az önkormányzatok igényelnek a kormányzati, ötmilliárd forintos keretből. Ennek elosztásáról a helyhatóságok minden évben rendeletet alkotnak, s ezt követően igényelhet a lakosság.

Sirokban idén a tavalyinál jóval kevesebb szociális tűzifát kellene igazságosan elosztani. Tuza Gábor polgármestertől megtudtuk, hogy az előző években kapott 160-180 köbméternyi fa helyett idén 122 köbmétert tudnak szétosztani a rászorulók között. Ez azt jelenti, hogy nehéz lesz mindenki számára igazságos döntést hozni. Az erről szóló rendeletet a jövő héten tárgyalják meg a képviselők, s november közepéig lehet majd az igényeket benyújtani a szükséges jövedelemigazolásokkal együtt. Az elbírálást követően értesítik a lakosságot. Nem szeretnének változtatni azon a gyakorlaton, hogy január második felében kezdik házhoz vinni a megítélt fát, mivel az a tapasztalat, hogy ekkora fogynak ki leginkább a készletek a családokban. A külterületek takarításából származó, többnyire gallyfát is deponálják. Ebből körülbelül 50-60 köbméternyi van. Ezt főként krízishelyzetben lévő családok között osztják szét az év folyamán.

Az 1700 lelkes Tarnaleleszen minden korábbinál nagyobb mennyiséget készleteznek be idén. Mint azt Kovács Béla tudatta a lakossággal, idén csaknem 600 köbméternyi tüzelőt raktároznak el a téli hónapokra, amelyre minden bizonnyal nagy szükség lesz. A faluban az első hűvösebb napok beköszöntével sorban állnak az önkormányzatnál a családjukat féltők, s az egyedül élő kisnyugdíjasok. Tűzifáért, segélyért kilincselnének. A szociális tűzifa némi segítséget jelenthet. Tavaly a helyi rendelkezések szerint a rászorulók másfél köbméterre voltak jogosultak, idén a testület döntését követően lehet az igényeket benyújtani.

Abasáron már elérhető a Belügyminisztérium által támogatott szociális célú tűzifaigényléshez szükséges nyomtatvány a község weboldalán, valamint az önkormányzati ügyintézőknél, tájékoztatta portálunkat a község vezetése. A helyhatóság közlése szerint az érintettek kérelmeit a szükséges jövedelem- és egyéb igazolásokkal alátámasztva december 10-ig várja az önkormányzat szociális ügyintézője.

A helyi rendelet alapján itt idén az jogosult szociális téli tüzelő támogatására, aki rendelkezik olyan fűtési rendszerrel, amely a tűzifa eltüzelésére alkalmas, továbbá jogosult önkormányzati települési támogatásra, vagy részesül aktív korúak ellátásában, illetve rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt kap. Továbbá az kaphat szociális célú tűzifa-támogatást, aki időskorúak járadékára jogosult, vagy pedig a kérelmező családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 200 százalékát, azaz 57 ezer forintot. Valamint az, aki a gyermekét egyedül nevelő szülő, s az egy főre eső jövedelem nem több az öregségi nyugdíjminimum 250 százalékánál, azaz a 71 ezer 250 forintnál.

Érdemes az önkormányzatoknál érdeklődni a feltételekről A legtöbb helyhatóság az elkövetkező napokban, hetekben alkotja meg, módosítja az idei télre vonatkozó rendeleteket. Ez mindenhol más és más, attól függően, hogy mennyi szociális tűzifát kaptak a központi keretből, illetve, hogy jövedelmük alapján kit tekintenek jogosultnak. Egyre több helyen szigorítást is terveznek. Kitétel lehet például, hogy kizárják azokat az igénylők köréből, akikről bebizonyosodik, hogy a szociális tűzifát nem saját célra használják, hanem másoknak értékesítik azt néhány ezer forintért. Sajnos erre is akad jócskán példa. A falvakban azt sem nézik jó szemmel, hogy olyanok részesülnek e juttatásban, akik láthatóan jól élnek, drága autókkal közlekednek, papíron azonban majdnem nincstelenek.

