– Karácsond megélt 700 évet. Azt gondolom, csakúgy, mint egy családnak, a település közösségének is szüksége van egy olyan ünnepi napra, mint a mai. Idén a nyári fesztiválunkat nem tudtuk megrendezni, viszont a mai eseménysort annál magasabb színvonalúra szerveztük. A település virágzik, sikeres és élhető. Természetesen vannak kitűzendő és elérendő céljaink még, ezen dolgozunk. Ilyenek a folyamatban lévő beruházásaink. Az óvoda egy csoportszobával való bővítése és egy minibölcsőde csoport kialakítása már elindult néhány hónappal ezelőtt. Hétfőn kezdődik a minibölcsőde építésének második üteme, a több mint 250 négyzetméter alapterületű, leendő épület alapozása. Ez vélhetően a művelődési ház felújításával is együtt jár majd. Erre több megnyert pályázattal rendelkezünk, az előkészítés és a tervezés már folyamatban van. Bízom benne, hogy jövő ilyenkor már a kivitelezés is befejeződik. Beadtuk a Szent István út felújítására is a pályázatunkat. Mindenképpen szeretnénk megvalósítani ezt is, folyamatosan egyeztetünk ez ügyben Szabó Zsolt országgyűlési képviselővel is. Tudjuk, hogy itt nem állhatunk meg, rengeteg a feladatunk, vannak közös terveink – fogalmazott Földi Csaba.