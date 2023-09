Portálunkon is hírt adtunk arról, hogy az elmúlt hétvégén rengetegen helyen falunapot tartottak, így tettek Hevesvezekényen is.

Az eseményen Fenyves László meghívására részt vett Szabó Zsolt is. Az országgyűlési képviselő Facebook-oldalán egy rövid hangulatvideót is közzétett a rendezvényről.

– Főzőverseny, rengeteg program kicsiknek és nagyoknak is, valamint remek hangulat. Ilyen volt a hevesvezekényi falunap – írta bejegyzésében.