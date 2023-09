Az elsősökhöz fordulva kiemelte, nagy múltú intézménybe nyertek felvételt, amelyben, ahogy az imént már hallhatták, a XVIII. és IX. században is magas színvonalú felsőoktatási képzés folyt.

– És folyik ma is. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ma a térség szellemi- és tudásközpontja, országosan is meghatározó felsőoktatási intézmény. Olyan egyetemet építünk, amelyre önök is büszkék lehetnek. Kedves első éves hallgatóink! Önök most elhagyták az otthonukat, de mi úgy véljük, hogy az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemre is haza érkeztek – húzta alá.