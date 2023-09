– Az egyik célunk, hogy minél többen lássák, miszerint ez a magyar kutyafajta is kiváló háziállat lehet úgy a társas-, mint a és kertes házakban. Nagyon okos és intelligens állatokról van szó, s ezt igyekszünk erősíteni a köztudatban is. A szakmai szempontokat figyelembe véve, szeretnénk továbbá a puli külső és belső tulajdonságait megőrizni az utókor számára is – nyilatkozta Árminiczki János, a klub elnöke.

Összesen mintegy hetven kutyát neveztek, az ebtartók és a tenyésztők egyaránt részt vettek a kiállításon.

A kutyaszépségversenyen korcsoportonként és színenként sorakoztak fel a pulik. Molnár Zsolt nemzetközi küllembíró szerint igencsak jó minőségű volt a „felhozatal”.

Hogy a fajta mennyire népszerű, jelzi az is, hogy a rendezvény idején a remek időben – úgy a versengésre, mint a tenyészszemlére, vagy csak egyszerűen a nem mindennapi látvány kedvéért – nagyon sokan látogattak ki a Kossuth térre, hogy megnézzék a pulikat.