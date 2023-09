Sirokban elszántan küzdenek évek óta az illegálisan szemetelők ellen. A napokban újabb szemétkupacra bukkant a község vezetője, Tuza Gábor. Ezúttal sem volt rest, alaposan megnézte, vajon honnan származhat a természetbe kihajított ülőgarnitúra. Úgy tűnik, a tettes is megvan, legalábbis jól beazonosítható a szemét eredete, mivel három plasztikkártya is hevert a lomok között. Meglehet, hogy lopott iratokról van szó, épp ezért a rendőrségnek is jelezte az esetet. Közösségi oldalán azt írta: Nos, K. L., aki Egerben született 1991-ben, anyja neve K. K., amennyiben ellopták az iratait, akkor a rendőrségen lesz, ha nem, akkor legyen szíves megmondani, hogy egy fél kidobott ülőgarnitúra közé, hogyan keveredhettek az iratok.

Egy nap elteltével a vétlen "elkövetők"is meglettek, akik a bútoradománnyal segíteni szerettek volna "rászorultaknak"! Kiderült, hogy a "rászorultak" kiszedték a faanyagot, majd a szükségtelendolgokat kidobták az út menti árokba. Tuza Gábor arra kér minden segíteni akarót, hogy az oda ajándékozott dolgokat próbálják nyomon követni, ugyanis az a rossz tapasztalatuk, hogy a régi dolgok, vagy a nem szükségesek így kerülnek az út széli árkokba, az erdőbe, vagy csak a falu szélére. Gondolják meg, hogy kinek adakoznak! - zárta bejegyzését.