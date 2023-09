- Én is csak akkor kezdtem gyanakodni, amikor egészen közelről meglestem, mert ilyet még nem láttam korábban a Tisza-tavon - állapította meg a meglepett szerző.

Ez a dekoratív virág a kék rizsjácint, és egyáltalán nem szabadna itt lennie, ugyanis Kelet-Ázsiában őshonos, ott is vízi gyomként van számon tartva. Ahogy neve is mutatja, eredetileg a rizsföldekhez kötődik, általában a táblák szélein nyílik, vagy ahol gyengén vagy egyáltalán nem kelt ki a rizs. A világ egyéb részeire a rizstermesztéssel terjedt el elsősorban, de a rizsföldeken táplálkozó vízimadarak is terjeszthetik - írja a cikk.

Ez a 40–60 cm-re megnövő, kék virágú szépség eredetileg trópusi-szubtrópusi területeken él, ezért meleg- és vízigényes. Főként a sekély vízben érzi jól magát, a 30-35 cm-es víz számára az ideális. Általában július-augusztusban virágzik, de ez eltolódhat szeptemberig is. Virágzás után a virág szára lehajlik és a termés a vízben érik meg, ott szórja ki a magvait.

Visszatérve a Tisza-tóhoz: idáig innen még nem volt hivatalos adat a faj megjelenéséről, bár a kutatók már kaptak fülest korábbi észlelésekről is, amit Kis Szabolcstól tudtam meg, aki a Debreceni Egyetem Természetvédelmi Biológiai Kutatócsoportjában dolgozik és kifejezetten vízi inváziós fajokat vizsgál. Ez a most virító több százas állomány viszont már nagy valószínűséggel bekerül az adatbázisba. Az is valószínű, hogy ezt viszont már tényleg a vízimadarak hurcolhatták ide, mivel a Tisza-tó folyásiránnyal szemben helyezkedik el az eddigi helyekhez képest, de biztosan kutatni fogják ezt is - írta Turista magazin szerzője.