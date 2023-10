Idén is megrendezték Noszvajon a Birsünnepet, ez az egyik kedvelt őszi programjuk. Ekkor már minden kiváló noszvaji lekvár üvegben várja már a telet, és hogy beköltözzön a vendégek kamrájába.

A Gazdaházban is begyújtották a 130 éves kemencét, és sültek a birsalma- és szilvalekváros bukták.

A szombati rendezvényen beszerezhetőek voltak a legkülönbözőbb noszvaji kézműves lekvárok, amelyeket gondos kezek készítettek kiváló minőségű gyümölcsből. A noszvajiak nemcsak a kertek, hanem az erdők gyümölcseit is feldolgozzák, így lesz a vásárban som-, kökény-, csipkelekvárral is találkozhattak a kilátogatók. A lekvárokon túl Noszvaj és a környék kézművesei is bemutatkoztak igényes portékáikkal, a falu vendéglátói pedig az ünnephez méltó menüvel készültek.

Jó hír, hogy jövőre is lesz Birsünnep - írják Noszvaj közösségi oldalán.