A tizenkét hónap időtartamú projektben mintegy 3100 kényelmes, ergonómiai szempontokat is érvényesítő, a kor követelményeinek megfelelő tantermi bútort – szék, pad, tanári asztal, szekrény, tornatermi bútor, tornaeszköz – szereztek be.

Jelentős fejlesztésnek tekinthető, hogy a gyakorlóiskola legtöbb tanterme nagyképernyős okos televízióval, interaktív táblával gazdagodott. Az informatika és a kapcsolódó tantárgyak oktatási infrastruktúrájának javítására 165 asztali számítógépet, illetve laptopot vásároltak. Az intézmény mindemellett multifunkcionális hálózati nyomtatót, térképeket, hangfalakat, hangszereket, rajzművészeti eszközöket, biológia, fizika tárgyak oktatását segítő eszközöket és több, mint négyszáz sporteszközt – tornaszereket, labdajátékok eszközeit, bordásfalakat, asztalitenisz eszközöket – is beszerzett.

Sor került mindezek mellett arra is, hogy az udvarokat kültéri padokkal és asztalokkal szereljék fel, egy-egy ütéscsillapító térburkolattal ellátott kéttornyú csúszdás játszótéri eszközt is telepítettek, valamint a Bartók téri aszfaltozott sportpályát is elkerítették.

– A gyakorlatukat végző pedagógusjelöltek képzése szempontjából olyan minőségi változást jelentenek ezek fejlesztések, amelyek közvetetten a köznevelési rendszer egésze számára bázist nyújtanak a további fejlődéshez – fogalmaztak a közleményben.