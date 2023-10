– Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) sem a betegség hiányaként definiálja az egészséget, s így van ez a lelki egészség esetében is. Elég összetett fogalom. Egyfajta jóllét, amelyet biológiai, pszichológiai, társadalmi és spirituális szinten egyaránt megtapasztalunk, emellett pszichológiai rugalmasság és saját belső állapotaink szabályozására vonatkozó képesség is. Akkor beszélhetünk lelki egészségről, ha egészséges önértékeléssel rendelkezünk, de emellett számos egyéb feltétel is szükséges hozzá. Fontos az, hogy is, hogy egyensúlyban legyünk, azaz rugalmasan tudjunk alkalmazkodni a mindennapi élet kihívásaihoz. Felismerjük, ki tudjuk fejezni és szabályozni tudjuk érzelmi állapotunkat, tudjunk együttérezni másokkal, képesek legyünk az örömre, s arra is, hogy a minket érő stresszhelyzetekkel megküzdjünk. Legyenek céljaink, s azokat igyekezzünk el is érni – foglalta össze dr. Juhász Andrea.

A főorvosnő szavaiból is látszik, hogy nincs könnyű dolga 2023-ban, annak, aki meg akarja őrizni a lelki egészségét. A világ felgyorsult körülöttünk, már önmagában ez is nehézséget jelent a mindennapokban, s akkor még nem beszéltünk a nemrégiben magunk mögött hagyott világjárványról, a klíma- vagy éppen egzisztenciális szorongásról, a világban, a közelünkben zajló háborús konfliktusokról sem.

– Nem irigylem a ma fiataljait, kicsit pesszimista is vagyok azzal kapcsolatban, hogy alakul a lelki egészségük, hiszen ezek olyan kihívások, amelyek megnehezítik, hogy megőrizzük az egyensúlyt – tette hozzá a főorvosnő.

Kórházi tapasztalatai azt mutatják, hogy van is miért aggódnia. A fiatalabb generáció tagjai mind gyakrabban kerülnek pszichiátriai osztályra függőségek miatt, s hatalmas veszélyt jelentenek rájuk a viszonylag könnyen hozzáférhető szintetikus drogok. Az idősebb generáció pedig a demencia miatt kerül mind gyakrabban intézményi keretek közé.

– Amíg az életünk lassúbb tempójú volt, több generáció élt együtt, az időskori elbutulás ugyanúgy érintette az embereket, csak a család ott volt, keretet adott ezeknek az embereknek. Manapság mind több családban erre nincs idő, és közel lévő családtag – tette hozzá.

Mindezek miatt is különösen fontos, hogy 1992 óta világnapja van a lelki egészségnek, hiszen a figyelemfelhívással, az információk átadásával sokat tehetünk az előítéletek, a stigmatizáció ellen.

A Lelki Egészség Világszövetsége kezdeményezésére 1992 óta emlékeznek meg minden év október 10-én a lelki egészségről. A hangsúly a lelki egészség fejlesztésén van, melyhez fontos segítség lehet az Ír Mentálhigiénés Szövetség 10 pontos ajánlása a lelki egészség megerősítésére:

1.Merj a „tökéletes” helyett „elég jó” lenni!

2. Szánj időt magadra!

3. Vegyél részt közösségi kezdeményezésekben!

4. Minden nap légy aktív a lehető legtöbb módon!

5. Tölts időt olyan emberekkel, akikkel jól érzed magad!

6. Nevess minden nap!

7. Aludj eleget!

8. Bátran fogadj el segítséget másoktól és kérj te magad is!

9. Jusson eszedbe, hogy a rossz sem tarthat örökké!

10. Beszélj a problémáidról!

– Tapasztalataink szerint az emberek többsége még ma is tart attól, hogy segítséget kérjen mentális problémák esetén, mert fél a megbélyegzéstől. Sajnos még ma is azt tapasztaljuk, hogy az ilyen gondokkal küzdők már csak akkor kapnak szaksegítséget, ha már nagy a baj. Sürgősségi osztályokról kerülnek hozzánk is a legtöbben, s talán ez azért is van így, mert kevesen tudnak az ingyenesen elérhető lehetőségekről.

Pedig van segítség.

A doktornő szavai szerint Egerben is elérhető tanácsadás a Mentálhigiénés Csoportnál az Arany János utcában, de a megyében máshol is vannak kezdeményezések. Egy EFOP pályázat révén például a füzesabonyi Egészségfejlesztési Iroda mentális egészségfejlesztés funkcióval is bővült pár éve, s Hevesen is van hasonló kezdeményezés. Mindenkit arra biztat, merjen beszélni a problémáiról, merjen segítséget kérni. A szakember hangsúlyozta annak fontosságát is, hogy már gyerekkorban kell ezzel foglalkozni. Megtanítani gyerekeinknek, az iskolában is időt szánva erre, hogy mennyire fontos a lelki egészség, az egészséges önértékelés, az örömre való képesség.