Rendhagyó születésnapi ünnepet tartottak Karácsondon a napokban, számolt be portálunknak Földi Csaba polgármester. Mint mondta, idén 20 éve annak, hogy az önkormányzat létrehozta az időskorúak szociális otthonát, és önként vállalt feladatként üzemelteti azt.

– Két évtizeddel ezelőtt hiánypótló volt az intézmény létrehozása. Az elmúlt évtizedekben az aktív korú lakosság életvitele egyre rohanóbbá, zaklatottabbá vált. Számukra is hatalmas segítséget nyújt az, hogy Karácsond település idősek bentlakásos otthonát, valamint a szociális alapellátási szolgáltatásokat – idősek nappali ellátását, idősek klubját, házi segítségnyújtást, szociális étkezést és családsegítést – működtet társulási formában. Az Ave Maria kápolnában tartott ünnepi szentmisét követően a 20. évforduló emlékére a jövő nemzedékének az udvaron elültettünk egy gyönyörű gömbkőrisfát. Az intézmény lakói, dolgozói jó gazdái lesznek az elültetett fának, óvják, gondozzák azt, hogy évtizedek múlva is emlékeztessen mindannyiunkat az életre, az ott élő idősek szeretetére, tiszteletére, megbecsülésére – részletezte Földi Csaba.

A polgármester arról is beszélt, hogy az otthon udvarán felállított nagy sátorban mintegy száz meghívott vett részt a születésnapi rendezvényen.

– Az ünnepi köszöntések után zenés vacsora következett, majd az önfeledt baráti beszélgetéseké, egy kis táncé és a közös emlékek felidézéséé volt a főszerep. Nemcsak a karácsodi idősotthon, de az abasári otthon lakói is részt vettek a rendezvényen. Nagy öröm volt számunkra, hogy Szabó Zsolt országgyűlési képviselő, valamint a fenntartó társulás vezetőjeként Kazsu Attila abasári polgármester, Tamasiné dr. Barta Andrea abasári jegyző, valamint Szabó Péter intézményvezető is megtisztelte jelenlétével a rendezvényt. Ezúton is hálás köszönetemet fejezem ki az otthon vezetőjének, Boros Anikónak és dolgozóinak, hogy mindent megtesznek a bentlakók hétköznapjainak megkönnyítése, szebbé tétele érdekében. Köszönet illeti őket, hiszen a gondoskodó és szorgos kezeik azért dolgoznak, hogy az ellátottak ebben a családias jellegű otthonban biztonságban és szeretetben érezhessék magukat. Kívánom, hogy idős lakóink jó egészségben, békességben és szeretetben éljenek az otthonban. A jó Isten éltesse őket erőben, egészségben a születésnap alkalmából – fogalmazott Földi Csaba.