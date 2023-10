– Az aradi tizenhármak a legszentebb célokért áldozták az életüket, példát mutatva a ma emberének. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc a reformkor eszméit akarta szentesíteni. Fő célként a nemzet szabadságának kivívását határozta meg. Önálló nemzetként akartunk kiválni a Habsburg-birodalomból. A reformkor szintén nemes célja a jobbágyság felszabadítása volt, a szabadság kivívása mellett az egyenlőség megteremtésére is szent célként tekintett. Reformkori politikusaink, majd hadvezéreink ilyen nemes célokért küzdöttek. Akik részt vettek a forradalom és szabadságharc eseményeiben, jól tudták, hogy az életüket kockáztatják azzal, hogy nyíltan szembefordulnak az Habsburg-birodalommal. Mégis vállalták a kockázatot. Vállalták azért, hogy egy szabad és független országban éljenek. Hitték, hogy meg kell védeni azokat a törekvéseket, amelyeket az áprilisi törvények jelentettek, amelyek a polgári átalakulás eszközei voltak. Védelmezték életük árán is. A reformkori nagyjaink önzetlensége és bátorsága, az aradi vértanúk áldozatkészsége és méltósága a jelenben is irányadó – fogalmazott Tóth Norbert.

Az ünnepi műsor során a Gyöngyösi Vak Bottyán János Katolikus Műszaki és Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium diákjai elevenítették fel az Aradon kivégzett 13 magyar tábornok életének utolsó napjai alatt történt eseményeket Az aradi Golgota címmel. Ezután a gyöngyösi önkormányzat, a városi intézmények, iskolák, a pártok és civil szervezetek, valamint a gyöngyösi születésű Lőcsei Lajos országgyűlési képviselő elhelyezték a megemlékezés koszorúit a Batthyány-szobor tövében.