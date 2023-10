GYÖNGYÖSI UJSÁG. TÁRSADALMI HETILAP. A „GYÖNGYÖSI JÓTÉKONY NŐEGYLET” HIVATALOS KÖZLÖNYE. 1900. JULIUS 29.

Masiroznak a katonák.

Meleg napok várnak a 60-ik gyalogezrednél szolgáló gyöngyösi fiukra. Bakáink is résztvesznek ugyanis a galicziai őszi nagygyakorlaton. Az egész hatodik hadtest gyalog teszi meg a nagy utat, de a 2000 ember közül legfárasztóbb, mert leghosszabb lesz a mieink útja. Egerből Miskolcz, Putnok, Tornalja, Rozsnyó, Igló, Szepes-Béla, végül a Kárpátokon át a Haklai szoroson keresztül érnek majd Galiciába. De nem ám hogy ott pihenjenek, hanem hogy nagy gyakorlatot tegyenek. Ilyen a gyöngyélet!



MÁTRA. POLITIKAI ÉS KÖZGAZDÁSZATI KÖZLÖNY. 1864. MÁJUS 7.

Nyilt tér. Ellen óvás.

Miután a „Mátra” czimű ujság 1864-ik év Egerből kelt 17-ik számában Vajda Sámuel Átányi földművelő lakos neve alatt, ellenem oly tartalmu becsületet sértő óvási nyilatkozat tétetett – mintha és nevezett Vajda Sámuel ellen 800 frt és 2000 frtos s több rendbéli váltókat hoztam volna forgalomba, s mintha ő ilyes váltókat soha nem irt volna alá és fogadott volna el – ennél fogva tehát az ilyes váltók elfogadásától mindenkit óv. – Rágalmazott becsületem érdekében késztetve érzem magamat nyilatkoztatni: miszerént én mint nőm Jeszeniczei Jankovich Julia meghatalmazottja nevezett Vajda Sámuel – nőm átányi ingatlan birtokát 1864-ik évi január 31-dikén kelt szerződés mellett örökösen eladván, Ezen szerződés szerint Vajda Sámuel mint vevő – a vétel ár egy része erejéig – nevezetesen 800, 2000, ismét 2000 és 5000 frt értékű váltókat elfogadott, s az által a birtok vétel árát kielégiteni köteleztetett. – Eme szerződés valódiságát a vevő aláirásán kívül az ott jelen volt tanuk is bizonyitották, - és ennek folytán ugyan akkor a váltók és Vajda Sámuel által elfogadtattak és kiállitattak, - Vajda Sámuelnek nőmhöz irott két rendbéli leveleivel – igazolhatom hogy ő a vételi szerződéstől későbben vissza lépni ohajtott, - utóbb relaxatot kért magának engedélyezni – nőm azonban a szerződéshez ragaszkodván – még végre Vajda Sámuel rosszlelkü tanácsadói biztatására a „Mátrá”-ban kifejezett rágalmaival akar minket arra kényszeriteni hogy az eladási szerződéstől vissza lépjünk.

Alaptalan rágalmaknak nyilvánosság elé hozatalával tehát becsületem lévén megtámadva – miután Vajda Sámuel földművelő gazda ellen – más fegyvert nem használhatok – becsületem alaptalan rágalmazását törvényes uton fogom megtorlani – és a hozandó ítéletet a közösséggel tudatni.

Kelt Ujfaluban april 30-án 1864.

Dévaványai Halassy Ede földbirtokos



EGER. POLITIKAI S VEGYES TARTALMU HETILAP, MEGJELENIK MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN. JUNIUS 15-ÉN, 1871.

Városi és megyei hirek.

– Elemelt tajtékpipa. Törő Ferencz maklári rovott előéletü csavargó, ki üres óráiban nem szokta átallani kezeit idegen ingóságok után is kinyujtani, a napokban megfordult Egerben Benkovics Alajos házánál, hol is szive végtelen vágyódott a házi gazda szép tajtékpipája után. Törő Ferencz vágyainak ellent nem állhatván magával vitte a falujába, hol is ily szép tárgy feltünést keltvén, bár váltig erősitette, hogy 1 frt 80 krtért vette, letartóztatták.

– Talált gyermekhulla. F. hó 10-én két fiu az érsekkertben fülemilefészket kutatván a sürüségben, ott nagy ijedelmükre egy rothadásnak indult figyermek-hullát fedeztek föl, mely azonnal az irgalmasnénék kórházába szállittatván, kiderült, hogy az kitétele előtt több napig élt, s kitétele mintegy 3 hó előtt történhetett. Ez ügyben nyomozás indittatott meg.

– A pestvárosi főkapitányság kérdést tett az egri kapitányságnál az iránt, vajjon való-e az ott lakó Cs. H. szülésznő azon állitása, hogy a motozás alkalmával böröndjében talált gyermekkoponya, mint ő állitá, saját gyermekéé? Az egri kapitányság által eszközölt vizsgálatból kiderült, hogy Cs. H. elhalt gyermekének sirját a Rókus temetőben kiásatván, s a hulla fejét és két karját levágván, magával vitte, mit a temető sirboltjában levő hullarész igazol.

– Egy novaji földmives az almagyar-utczai sütőbolt előtt f. hó 9-én kocsijával megállván, míg ott zsemlyét vásárolt, egy tardi ember szemközt jövő kocsiját lovai elragadták, s a kocsi rudja oly erővel ment neki a novaji ember nyugodtan álló lovainak, hogy ezek agyonzuzva rogytak össze. A szegény ember kárát 350 frtra becsüli.

Tallózta: Szilvás István