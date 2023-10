Hétfőn egy 800 ezer forint értékű NeoPuff Infant Resuscitátor eszközt adományozott a Kerekes Kft. és üzleti partnere, a Privát Élelmiszer üzletlánc a gyöngyösi Bugát Pál Kórház gyermekosztálya számára. Dr. Jorgov Roland, az osztály főorvosa arról beszélt portálunknak, hogy egy légzéstámogató eszközről van szó.

– Sokszor, jó eredménnyel, nagy segítségül használjuk a készüléket elsősorban újszülötteknél, de kisebb csecsemőknél is átmenetei légzéstámogatásra. A készülékhez egyéb elektromos segítség nem szükséges, ezért hordozható, több helyen tudjuk használni. Az átmeneti légzéstámogatás után, ha további légzészavar van a kis pácienseknél, akkor intenzív osztályon szükséges elhelyezni őket, amelyet a budapesti intenzív osztályokon tudunk biztosítani. Addig azonban, amíg oda nem kerülnek, ez a most kapott eszköz nagy segítséget nyújt. Havonta néhány alkalommal rászorulunk a használatára – közölte dr. Jorgov Roland.

Kerekes Tibor, az adományozó Kerekes Kft. beszerzési vezetője elmondta, hogy számukra is kiemelt fontossága van a gyermekek egészségének, ezért esett a választásuk a gyermekosztályra három évvel ezelőtt. Azóta évente lepik meg valamilyen fontos eszközzel a gyöngyösi kórházat.

– Az idei évben 8 vármegye egyes kórházait támogatjuk 18,5 millió forinttal. Ezekben a vármegyékben találhatók a Privát Élelmiszer üzletlánc egységei. Velük közösen döntöttünk a támogatandó kórházakról, amelyekkel egyeztetve szereztük be a nekik szükséges orvosi készülékeket – részletezte Kerekes Tibor.

Mint megtudtuk, a felajánlott teljes összeg úgy képződött, hogy a Privát Élelmiszerlánc kiskereskedelmi egységei által felajánlott pénzt a Kerekes Kft. megduplázta, így állt össze a 18,5 millió forintos keret.

Hihetetlenül fontos szerepe van az adományoknak egy kórház életében, emelte ki Weisz Péter, a Bugát Pál Kórház főigazgatója.

– Nemcsak az összeg, de a szándék miatt is lényeges. Nagyon sokan megkeresik ez ügyben a kórházakat, s mi mindennek örülünk, hiszen benne van a kapott eszközben az adományozó lelkülete, segítő szándéka. A most kapott eszköz apró, de rendkívül fontos, hiszen az újszülötti gyermekhalálnál nagyon sokszor a fő ok a légzéskimaradás, amit ez a készülék azonnal és hatékonyan megold. A Privát Élelmiszer üzletlánc hat-nyolc éve óta jó partnerünk. Velük most újabb megállapodást fogunk kötni, amelynek értelmében az üzletláncuknál a dolgozóinkat kedvező feltételekkel fogadják majd – közölte Weisz Péter.