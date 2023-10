Céljuk, hogy a helyiekkel közösen élhetőbb környezetet teremtsenek Nagyfügeden, és igyekeznek mindent megtenni azért, hogy a lakosok elfogadják és megbecsüljék egymást, valamint tisztelettel forduljanak a másik felé.

– Egyesületünket fele-fele arányban alkotják roma és magyar származású nők és férfiak, s szeretnénk, ha ez az elfogadás, ami minket jellemez, az egész falura kiterjedne – hangsúlyozta.

Célul tűzték ki azt is, hogy évente két nagyfügedi embert felköszöntenek, ezért az idősek napjához kapcsolódva a napokban a 87 éves Talicskó Jánosnét és a 80 éves Csik Pált látogatták meg otthonaikban.

A 87 éves Talicskó Jánosnét otthonában köszöntötték az idősek napja alkalmából

Forrás: Beküldött (Botos Ervin)

– Az idősek iránti tisztelet fontosságára is szeretnénk felhívni a figyelmet. Fontosnak tartjuk, hogy a 70 év felettiek is érezzék a megbecsülést, ezért is köszöntjük fel őket ezentúl évről-évre. Csik bácsi a termelőszövetkezetben dolgozott, gyermekei és unokái között tölti nyugdíjas éveit. Talicskó néni a helyi cipő feldolgozóban dolgozott, s otthon is sokat tevékenykedett. Ő is a családjával él. Bízunk benne, hogy sikerült még szebbé varázsolnunk a napjaikat a látogatásunkkal – mondta el Botos Ervin.