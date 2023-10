A temetésére egykori állomáshelyeiről is sokan elmentek, Lőrinciből – ahol öt éven át plébánosként tevékenykedett – autóbuszt is indítottak a hívek. László atya emellett hosszabb-rövidebb ideig lelkipásztori szolgálatot végzett Pásztón, Óhatvanban, Héhalomban, Nagykökényesen, Nézsán, Kemencén, Honton és Bernecebarátin is.

A temetésen a váci egyházmegyét Varga Lajos segédpüspök képviselte. A lőrinci önkormányzat és az egyházközség koszorúit Pálinkás Péter alpolgármester helyezte a hívek körében nagy népszerűségnek örvendő néhai Rados László sírjára.