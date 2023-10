GYÖNGYÖSI UJSÁG. POLITIKAI HETILAP. 1900. MÁJUS 6.

A viharágyú.

Ismételten hangsúlyoztuk már mily életbevágó kérdés nálunk és vidékünkön a viharágyuk helyes alkalmazása. Szavunk nem volt eredménytelen, mert mint örömmel látjuk úgy egyes hegyközségek valamint a „Visontai Szőllőtelep Részvénytársaság” is behatóan foglalkozik e fontos ügygyel mely a közel jövőben már gyakorlati alkalmazásban is igazolni fogja hasznosságát. Sietteti az illetékes körök elhatározását a közelgő viharosnak jósolt nyár is, de sietteti különösen az aprilis 29-én tett tapasztalat melyet a Farkas és Faragó-féle gyutacs ágyukkal eszközölt kisérletezésnél gyüjtőtt.

Míg más szerkezetü viharágyúnál a levegő rezgése alig 10 másodperczig tart addig a Farkas és Faragó-féle legalább 20 másodperczig tartja rezgésben a levegőt mi a sikert természetesen biztositja. A közbiztonság szempontjából is hasonlithatatlanul fölött áll ez minden eddigi találmánynak, kezelése pedig a lehető legkönnyebb. A próbát óriái közönség nézte végig és mindenki csodálkozva beszélt az érzett légnyomásról mely 250 méter sebességgel tört a magasba. A hangok a vásártérről még a barátok kertjébe is behallatszottak.

Mint értesültünk f. hó 13-án újabb kisérleti bemutatás leend melyhez a kormány kiküldötte is megjelenik.

HEVESMEGYEI LAPOK. VEGYESTARTALMU HETILAP. MEGJELEN MINDEN VASÁRNAP. 1903. OKTÓBER 25.

Szaporitani kell a rendőrséget!

Azaz, hogy nem kell, hanem: muszáj. Vármegyénk alispánja rendelte ezt el és a polgármester most már hiába hepcziáskodik, mert ennek a rendeletnek eleget kell tenni.

Lapunk szerkesztője volt az, aki a költségvetés tárgyalásánál rá mutatott azokra a türhetetlen állapotokra, melyek a kevés rendőrlétszám következtében fennállnak közbiztonságunk terén Gyöngyösön. Sürgette ezen állapotok megszüntetését és inditványt tett a rendőr létszám emelésére. A polgármester akkor ezen inditvány ellen foglalt állást, minek következtében ezen inditványt a közgyülés le is szavazta. Azóta napirenden vannak a gyalázatosnál gyalázatosabb botrányok. A helyi sajtó hiába sürgette a polgármestert a közbiztonsági állapotok szanálására, ő szokás szerint a fülebotját sem hajlitotta. „Hagy kiabáljanak a nagyszájuak” gondolta magában és maradt minden a régiben, csak a botrány krónika szaporodott ujabb és ujabb esetekkel.

A hetilap 12 krajcárért árusított példányaihoz a könyvkereskedésekben jutottak hozzá az olvasók

Forrás: Szilvás István/Heves Megyei Hírlap

A megye alispánja azonban szerencsére nem ugy gondolkodik, mint a polgármester. Ő belátja, hogy a polgárság közbiztonsága előbbre való a polgármesteri czopfnál és szigoruan meghagyta, hogy a közbiztonsági állapotok türhetővé tétele szempontjából a rendőrlétszám szaporittassék. Ugy látszik, hogy ennek a meghagyásnak már lesz is foganatja, mert a polgármester kegyes volt az alispánnak ezen rendeletét a mai közgyülésre tárgyul kitüzni.

Nincs kizárva azonban, hogy a polgármester mindennek daczára nem tartja szükségesnek a rendőrök szaporitását, de tekintettel, hogy az elmult héten egypár képviselőt is félholtra vertek, remélhető, hogy a közgyülés a polgármester esetleges ellenzése daczára is eleget fog tenni az alispáni rendeletnek.

EGRI UJSÁG. POLITIKAI HETILAP. 1894. AUGUSZTUS 22.

Hirek.

– A megálmodott kincs. Hume már kétszáz év előtt váltig erősitgette, hogy nincs csoda. Az angolok bölcsének most ellent akar mondani az a misztikus eset, mely megtörtént Tiszafüreden. Egy helyi leánynak különös álma volt. Hófehérhaju aggastyán jelent meg álmában s azt sugta a fülébe, hogy a csendőrség szomszédos laktanyája alatt levő pincze zugában – kincs van. Böhm Rózsa először nem hederitett az álomra, de utóbb ráadta a fejét a kincskeresésre. Lement a pinczébe s a kijelölt helyen alig kezdett ásni, hat darab Mária Terézia tallért talált.

A főszolgabirói hivatal elrendelte a kutatást. Addig is, míg az ásatást folytatják, a pinczét lepecsételték. – Nagy tanya-tűz. A Gyöngyös-Patához tartozó Nagy-Pallag pusztán óriási tűz pusztitott a napokban, mely mintegy 3000 frt. kárt okozott. A tűz oka bosszuból eredő gyujtogatás. – Uj posta és táviró hivatal. Poroszlón uj posta és táviró hivatal felállitása van folyamatban. Mezőtárkányon ellenben a kérelmezett hivatal felállitását nem engedélyezte a kereskedelemügyi miniszter, mert a község a felállitás költségeihez nem ohajt hozzájárulni.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás: Fortepan/Lenkey Márton)