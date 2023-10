Hasznos és izgalmas összeállítással rukkolt elő a gyöngyösi háziorvos, aki ezúttal az ásványi anyagokat vette górcső alá. Dr. Mangó Gabriella nem csak azt árulta el, milyen tünetek jelezhet egy-egy ásványi anyag hiánya, de arra is kitért, miként fokozható a hatásuk, illetve mit mivel ne kombináljon az ember – írja a Ripost.

Nagyon sok ásványi anyag hiányozhat a szervezetünkből, amelyet pótolni kell. Milyen tüneteket észlelhetsz magadon, ha hiányoznak az ásványi anyagjaid, vagy ha ugyan szeded őket, de nem úgy szívódnak fel, mint ahogy kellene, mert a bélflórád sérült. (Hogy mitől sérülhet? például vírusfertőzés után, nem megfelelő élelmiszerbevitel miatt, irritábilis bélszindrómában, krónikus hasmenésben, gyomorhurutban, egyes gyógyszerek fogyasztásának a hatására) – írja Mangó doktornő a Facebook-oldalán.

Íme a tünetek széles skálája, amelyek különböző ásványi anyagok hiányára utalhat – dr. Mangó Gabriella összeállításában:

A fakó bőr, töredező haj, fáradékonyság a vas, a vérszegénység, csontritkulás, alacsony fehérvérsejtszám a réz, a fogszuvasodás, kisizületi fájdalmak, gerincfájdalom, izomgörcsök, szívritmuszavar, csontritkulás a kalcium, az izomgörcsök, idegesség a magnézium, az izomgörcsök, idegfájdalmak a kálium, a pajzsmirigy alulműködés, izomgörcsök, szívritmuszavar, hormonproblémák a szelén, a vizenyős alszárak a nátrium, az alacsony fehérvérsejtszám a cink, a menstruációs görcsök a magnézium, kálium, kalcium és a cukorbetegség a króm hiányára utalhat.

– Jól látjátok, hogy elég sok tünetet okozhat egy vagy több hiányzó nyomelem. És a tünetlista eléggé meghúzott, ennél több tünetről tudtok ti beszámolni. A nyomelemek hiánya az egész szervezetünk normál működésére kihathat. Pótolni kell, de hogyan? Mivel? Vagy inkább mivel mit nem? – fogalmaz a doktornő, aki elárulta, hogyan turbózható fel a különböző ásványi anyagok hatása.

– A nyomelemek felszívódását fokozhatjuk C-vitamin bevitellel, D-vitamin bevitellel. A D-vitaminnal együtt szedett kalcium a csontokba, fogakba épül be, így a szívizomzatnak és keringésnek kevés lehet a kalciumbevitel. Ezért D-vitamin nélkül is szükségünk van kalciumbevitelre. A nyomelemek felszívódását fokozhatjátok természetes anyagok együttes fogyasztásával. Például az étrendkiegészítő tabletta mellé egyél diót, narancsot, paradicsomot, paprikát, tojást. A kevesebből így többet csinálhatsz. Jobb lesz a felszívódás akkor is, ha bélflórajavítóval veszed be – tanácsolja dr. Mangó Gabriella. A gyöngyösi háziorvos azt is elmondta, mit mivel ne szedjünk be. Vas és réz tartalmú szerek együttes szedése kerülendő. Kalcium szedése bármilyen egyéb nyomelemmel, amit speciálisan egy adott szervre szednénk, kerülendő. Hasonló antagonizmus van a felszívódásban a szelén és a cink között. A felszívódás vagylagos.