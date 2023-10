A Szilágyi Erzsébet gimnázium a pályaválasztás megkönnyítésére nyílt napot szervez október 5-én 9 órától. Az érdeklődők megismerhetik a következő tanévben indítandó képzéseket, a jelentkezés és a bekerülés menetét. Lehetőséget biztosítanak a tanórák megtekintésére is, bepillantva a gimnázium napi munkájába. A kollégiumi elhelyezés iránt érdeklődők megismerkedhetnek a körülményekkel is. Tájékoztató is lesz az Arany János Tehetséggondozó Programról. A nyílt napon regisztrációval lehet részt venni, mely a szilagyi-eger.hu oldalról érhető el.