A gyöngyösi képviselő-testület csütörtökön reggel megkezdte októberi rendes ülését. Napirend előtti kérdésre válaszolva Hiesz György polgármester arról beszélt, hogy a közelmúltban megbeszélést folytatott Ferenczy Dániellel, a gyöngyösi városrendészet igazgatójával. Mint mondta, arról tárgyaltak a rendészeti vezetővel, hogy az idén késő tavasszal elfogadott belső intézkedési terv – amely a rendőrséggel kötött megállapodás révén szabadidős rendőrök, illetve közterület-felügyelők plusz alkalmazását teszi lehetővé a közterületen – további szigorítást igényel.

– Ferenczy Dániel fogja elkészíteni az új intézkedési tervet, amely sok mindent tartalmazhat, például bizonyos napokon esti-éjszakai szolgálatokat. További tárgyalásra van szükség a rendőrséggel, mert azt a problémát se Gyöngyös, se más város nem tudja kezelni, hogy nem kevés rendőr hiányzik a településeken. Ez a hiány Gyöngyösön több mint 30. Több közterület-felügyelő hadrafogható, mint rendőr. Nem az önkormányzat feladata a közrend, a közbiztonság megteremtése, a kábítószer elleni küzdelem, hanem a rendőrségé. Mi ebbe erőn felül besegítünk, további költségvetési forrást kérünk majd ez ügyben a képviselő-testülettől. Vannak korlátok természetesen, hiszen meghatározott, hogy egy hónapban hány órát dolgozhat valaki, de a közterület-felügyelők szívesen teszik ezt, és nagyon tisztességesen, eredményesen végzik a munkát – részletezte Hiesz György.

A polgármester egy másik képviselői kérdésre válaszolva elmondta, hogy a napokban találkozott MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. gyöngyösi egységének vezetőivel, Hencz Zsolt ügyvezetővel és Nemes Nóra pénzügyi vezetővel.

– Elmondtam nekik azokat a problémákat, amelyekkel a korábbi szállítási rendszerben is találkoztunk, meg most is: a hulladékszállítás megtörténte vagy elmaradása, a szállítás minősége, vagy éppen a kukák kezelése. Szó volt a zöldhulladék-kezelésről is. Mint mondták, változás nem lesz benne, de ha a végleges gyakorlat kialakul, valamivel rugalmasabb lesz. Az iparszerűen termelődő mennyiséget azonban nem tudják kezelni, csak ha külön megrendeli a szállítást a lakos – például ha egy saroktelken az összes tuja kipusztul, és a tulajdonos kivágja, akkor külön megrendelésre viszik el. A zsákos rendszer ki akarják iktatni ebből a rendszerből, mert látják, hogy nem igazán működik, de megoldási javaslattal még nem álltak elő. A nagy változást január elsejétől a termékdíjas palackok jelentik majd. Teljesen más lesz a gyakorlat, hiszen a betétdíjas üvegeket, pet-palackokat, italosdobozokat az üzletekben vissza lehet váltani, több helyen levásárolni, ám a Tapossa laposra!-elv megszűnik: csak ép csomagolóanyagokat lehet majd visszaváltani – sorolta Hiesz György.

A grémium elfogadta dr. Kozma Katalin jegyző napirend előtti jelentését az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a közösségi együttélés szabályainak megsértése tárgyában. A jelentésben többek közt az áll, hogy szeptember 21. és október 11. között a közterület-felügyelők által megtett intézkedések között a parkolás rendjével kapcsolatos szabályok megsértése miatt 28 esetben történt figyelmeztetés. Helyszíni bírságot 6 esetben kellett alkalmazni a hulladéktörvény megsértése, illetve 5 esetben a környezetvédelemmel kapcsolatos szabályok áthágása miatt.

A gyöngyösi képviselő-testületi ülés a napirendi pontok tárgyalásával jelenleg is tart.