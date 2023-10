A BNPI mentőközpontja Egerben található, s célja, hogy a munkatársaikhoz kerülő védett vadállatok és madarak a felépülésük után, önálló életre képesen mihamarabb visszakerüljenek a természetbe, osztották meg a honlapjukon, ahol bemutatták a központot.

– Fontosnak tartjuk, hogy ezek az állatok a gyógyulás ideje alatt a legkevesebbet találkozzanak emberekkel, ne szokjanak hozzá a jelenlétünkhöz. A létesítmény nem látogatható, azonban a környezeti nevelés részeként alkalmaként kisebb csoportot szervezünk egy-egy állat elengedése köré a helyiek számára, ami életre szóló élményt nyújt gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt – kezdték a beszámolót, melyből az is kiderül, hogy az állomás legsűrűbb, és legforgalmasabb időszaka egybeesik a madarak költési szezonjával. Április végétől augusztusig számos megkeresést kapnak bajba jutott, sérült állatokról – legfőképpen madarakról és fiókákról. Nem ritka, hogy a megkeresők a szállításban is segítenek a nemzeti parknak, eljuttatják az állatokat Egerbe, ami nagy segítséget jelent a szakembereknek.

– A mentésre szoruló állatok listáját és sorsát havonta táblázatba rögzítjük. Januártól augusztus végéig ebben az évben 254 egyed került hozzánk. Javarészt madarak, fiókák, köztük számos bagolyféle és énekesmadár, de emlősök is: denevérek, vadmacskák, mókusok, sünök és egy hód. A bekerülések közt az esetek felében talált fiókák szerepelnek, de gyakori az autó általi gázolás, az ablaküvegnek ütközés, a házi macskák támadása, a madarak emberi hulladékba való szorulása és az áramütés is. Ez a lista valamelyest tükrözi, hogy milyen veszélyekkel kell megküzdenie az állatvilágnak a települések környékén – részletezte a BNPI.

Nagy arányban sikerül segíteniük azokon az állatokon, akik időben hozzájuk kerülnek, és számos madárfióka cseperedik fel náluk. Ha madarat engednek szabadon, a lábára ornitológiai gyűrűt raknak, hogy a későbbi esetleges megkerülésekor azonosítani tudják. Vannak azonban az állomásnak olyan lakói is, akik tartós sérülésük miatt nem engedhetők szabadon, így bemutatási céllal – iskolás és óvodás csoportoknak – segítik a szakembereket egy-egy foglalkozás alkalmával, ahol például holló, macskabaglyok és egerészölyv is megtekinthető. Ők az állomás állandó vendégei, és mindent megtesznek azért, hogy komfortosan teljenek a napjaik. Ezek a madarak a gondozóikat is jól ismerik, és természetesen hozzá vannak szokva az emberek, gyerekek közelségéhez.

– A továbbiakban is kérünk minden jószándékú megkeresőt, hogy csak ott és akkor tegyenek bejelentést mentésre szoruló állatokról, ha erre valóban szükség van, és vállalni tudják az ezzel járó felelősséget. Egyben minden jószándékú természetbarát kedves segítségét, Kelemen Tamás hivatástudatát, a Természetvédelmi Őrszolgálat kitartását, valamint a környező befogadó helyek áldozatos munkáját is tisztelettel köszönjük – hangsúlyozták az egri mentőközpontról szóló bemutatójukban.

(Főoldali képünk forrása: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság)