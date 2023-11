A menhelyi, gazdátlan kutyák és cicák javára több napos gyűjtés szerveznek Hevesen a Művelődési Központban december 4-étől 8-áig. Arra kérik az állatbarátokat, hogy adományaikkal járuljanak hozzá a gazdátlan, menhelyekre befogadott háziállatok életkörülményeinek javításához – írja a Hevesi Hírportál.

Még mindig több településen találkozni gazdátlan ebekkel a térségben is. Az állatvédők, menhelyek nincsenek könnyű helyzetben. A kóbor kutyák helyzetén könnyít, hogy vannak a térségben is állatmenhelyek, de már így is telítődtek, és az állatok élelmezésének költsége mellett, az orvosi költségek hirtelen megugrottak. Az önkormányzatok felelős hozzáállását igényli a helyzet.

Ezen a helyzeten igyekszik segíteni a Polgári Hatvanért Közhasznú Alapítvány és Heves önkormányzata egy közös jótékony akció keretében. Idén is megszervezik az adománygyűjtő akciót a menhelyeken élő négylábúak számára. December elején Hevesen, Hatvanban és Lőrinciben is várják a jó szándékú adományozókat.

