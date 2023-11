– Az öntési technológia energiahatékonysága nőtt és zöldebb, korszerűbb a munkakörnyezet. Precíziós merőberendezéseket is beszereztünk, s napelem rendszert is telepítettünk a pályázat segítségével, ami a jelenlegi energiapiaci környezetben hozzájárul a munkaerő megtartáshoz az irodai részleget látja el. Kifejezetten nehéz helyzet alakult ki ugyanis az energia árrobbanás után. Most új lendületet kaptunk, s a beruházás révén a jelenlegi gyártási számok duplájára is képesek vagyunk, ennek immár van is piaci realitása – mondta.