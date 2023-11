A világ számos országában ünneplik a diabétesz világnapot, Egerben 23. alkalommal rendezték meg szombaton.

– Ezen a napon az 1891. november 14-én született Frederick Bantingra emlékezünk. Ő találta fel az inzulint, ami életmentő a cukorbetegek számára, ezért nagy ünnep ez számunkra – mondta el portálunknak Jakabné Jakab Katalin, a Cukorbetegek Egri Egyesületének elnöke, aki maga is egyes típusú cukorbeteg már ötven éve. Úgy fogalmazott, már rég meghalt volna inzulin nélkül.

Szavaiból kiderült, az első inzulint egy 13 éves, haldokló fiúnak adták be, megmentve ezzel a gyermek életét.

– Nagyon fontosnak tartjuk az egyesülettel a betegoktatást, 25 éve arra törekszünk, hogy bővítsük az emberek ismereteit a cukorbetegséggel és annak megelőzésével kapcsolatban. A világnappal is egyebek között az a célunk, hogy felhívjuk a figyelmet a cukorbetegség veszélyeire, a szűrések fontosságára. Hazánkban körülbelül 750 ezer cukorbeteg van, és nagyjából ugyanennyien lehetnek azok is, nem tudják, hogy betegek, ezért is nagyon fontos, hogy minél többen eljárjanak szűrésekre. Hiszen, ha kiderül a betegség, megelőzhetők a szövődmények – hangsúlyozta Jakabné Jakab Katalin.

Dr. Gaál Zsolt, a Nyíregyházi Józsa András Oktatókórház belgyógyászatának osztályvezető főorvosa, diabetológiai és endokrinológiai központjának vezetője, a Magyar Diabetes Társaság vezetőségi tagja előadást tartott a diabétesz világnapon Egerben. A főorvos arról beszélt az érdeklődőknek, hogyan javíthatja a beteg az életkilátásait, életminőségét, s mit tehet ezekért.

– Az érintettek is sok mindent tehetnek saját magukért, de gyakran nem tudnak ezekről a módszerekről, ezért tartottam fontosnak, hogy beszéljek erről az előadásomban. A gyógyszerek mellett ugyanis fontos, hogy a betegek tájékozottak legyenek, hiszen így tudomást szereznek például arról, hogyan előzhetik meg a cukorbetegség rettegett szövődményeit – osztotta meg a Heollal dr. Gaál Zsolt. Mint mondta, sajnos a nem jól kezelt cukorbetegség maga után vonja, hogy drámaian romlik az életkilátása a páciensnek. Akár tíz évvel is csökkenhet az élettartam, ha valaki nem kap megfelelő kezelést. Amennyiben pedig a szükséges terápiát megkapja, s magáért is tesz, akkor teljes életet élhet.

Az életminőség javulása érdekében több mindent is tehetnek a betegek.

– Ezek alapvetően olyan dolgok, melyek ingyen vannak. Nagyon fontos például az egészségi állapotnak megfelelő mozgás, ez lehet a gyaloglás is. Emellett a helyes táplálkozásra is érdemes figyelmet fordítani, kerülendők például a magas cukortartalmú és sok állati zsiradékot tartalmazó élelmiszerek. A jó állapotban szerepet játszik a boldog élet is, melyhez hozzátartoznak a társas kapcsolatok. A család vagy egy támogató közeg, mint például a cukorbetegek egyesülete sokat jelenthet – részletezte dr. Gaál Zsolt.