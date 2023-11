Október 20-tól már a tartalmában és struktúrájában megújult Nemzeti Tehetség Program újdonságainak számító nyílt kiírásaira is lehet pályázni - adta hírül a Kulturális és Innivációs Minisztérium.

A Nemzeti Tehetség Program (NTP) célja, hogy a tehetségek útját végigkísérve, felismerésüktől a szakmai sikerekig támogassa a hazai és határon túli fiatalokat. Az átalakulás részeként, 2023. október 20-tól már az NTP újdonságnak számító nyílt kiírásaira is lehet pályázni, amelyek fókuszában a regionális programok és a mentori tevékenység támogatása, valamint a matematikai, természettudományi, műszaki és informatikai (MTMI) területek népszerűsítése áll.

2023-ban mintegy 4,3 milliárd forint áll rendelkezésre a Nemzeti Tehetség Programban a tehetségek támogatására. A pályázatok több ütemben váltak elérhetővé, a most megjelent felhívásokra összesen több mint 1 milliárd forint támogatási igényt lehet benyújtani. A források által évente 300-350 ezer fiatal kaphat lehetőséget tehetsége kibontakoztatására. A most meghirdetett négy pályázati felhívás között a szakkollégiumi tehetséggondozó programok, valamint a hazai és határon túli tehetségsegítő szervezetek támogatása mellett az NTP új kezdeményezései is helyet kaptak.

A „STEMpont komplex pályaorientációs és tehetséggondozó program megvalósítása” című nyílt felhívásra olyan hazai felsőoktatási intézmények pályázhatnak, amelyek vállalják az MTMI-területek és szakok népszerűsítését a hazai köznevelési vagy szakképző intézményekben, különösen a lányok körében. A „Tehetségközelben – komplex tehetséggondozó programok támogatása” című nyílt kategória olyan programok megvalósítását teszi lehetővé, amelyek célja a magas színvonalú tehetséggondozó és mentori szolgáltatás, továbbá az egyenlő hozzáférés biztosítása.

A Kulturális és Innovációs Minisztérium által koordinált program pályázati lehetőségeiről a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő honlapján kaphatnak bővebb tájékoztatást az érdeklődők. A pályázók projektterveiket egy megújult elektronikus űrlapon nyújthatják be. A nyílt pályázati felhívások benyújtási határideje 2023. november 6. Bővebb információ a www.emet.gov.hu weboldalon található - adták hírül a csalad.hu oldalon.