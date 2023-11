– A Kiskanda utcában jártam szerdán, e-rollerre szerettem volna szállni, de sípolt és villogott, így inkább nem használtam – számolt be olvasónk tapasztalatairól, de hasonlóan járt egy fiatal egri nő is, ő sem mert rollerre szállni. Az egri Facebook csoportokban szintén többen számoltak be egyszerre villogó rollerekről, így mi is megkerestünk egy közeli rollert, ami valóban hang és fényjelzéssel próbált a lehetséges felhasználó tudtára adni valamit.