A Szív Bajnokai Alapítvány ajándékaival érkezett csütörtökön a gyöngyösi Bugát Pál Kórház gyermekosztályára Beck Mónika, Magyarország Szív Nagykövete. Portálunknak elmondta, hogy az alapítvány olyan szívbeteg gyerekeket karol fel, illetve azok a tagjai, akik veleszületett szívfejlődési rendellenességgel jöttek világra. A csoport mintegy 485 szívbeteg gyermeket foglal magába, ennyi az aktív, vagy kevésbé aktív tagja az ország szinte minden pontjáról, tette hozzá Beck Mónika.

– Én magam is szívfejlődési rendellenességgel születtem, és Budapesten meg is műtöttek. 1991-ben kaptam egy szívritmus-szabályozó készüléket, ezzel élem az életemet. Amikor szív nagykövet lettem, azt vállaltam, hogy szeretném a szívbeteg gyerekeknek megmutatni az életnek azt az oldalát, amelyben el tudják fogadni a saját betegségüket, és együtt tudnak élni vele. Én magam a szívritmus-szabályozóval sportolok, két gyermeket szültem, elfogadtam az körülményeimet, és így érzem magam százszázalékosnak. Amikor elindítottam a Legyél te is szívbajnok! kampányt, akkor úgy gondoltam, hogy Budapesten kívül is vannak olyan kórházak, gyermekrészlegek, ahol biztosan örömmel fogadnák azokat a macikat és más adományokat, amelyeket a barátaink, illetve az alapítványunk támogatói gyűjtenek össze. Például a budapesti Petőfi laktanya katonái 1200 plüssmackót és más figurát gyűjtöttek szeptemberben, tiszta szívből küldve a kisbetegeknek. Szeretnénk, ha ezeket a kis plüssfigurákat a gyerekek hazavinnék, a barátjuk lenne. Ha pedig legközelebb be kell jönniük a kórházba, akkor ne rossz emlékkel érkezzenek, hanem azzal a kellemes érzéssel, hogy itt bajnokok lettek, érmet kaptak, amelyet a Magyar Kajak-Kenu Szövetség ajánl fel évről-évre. Mindig egy sportoló adja át az érmeket, Gyöngyösre Csontos Zsolt világbajnok sárkányhajós kísért el – részletezte Beck Mónika.

Az alapítvány képviselője nagyon sok apró ajándékot hozott még, ezek mind olyan sportbarátok ajánlottak fel, akik évek óta szeretnének egy kicsit kedveskedni a gyerekeknek. A festményeket Márffy Gabriella festőművész készítette, hogy azok színeikkel, üzeneteikkel élénkítsék a gyermekosztály falait.