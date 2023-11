– A Magyar Falu Program keretében 2018-óta olyan fejlesztések valósultak meg olyan fejlesztések, amelyek a falvakban élő emberek életminőségét javítják. Elősegítik a kistelepülések népességmegtartó erejének növelését, hiszen az elmúlt évtizedek trendje volt, hogy a falvakból a városokba költöztek az emberek – mondta Gyopáros Alpár, modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos csütörtökön Andornaktályán az idén elkészült körzeti megbízotti szolgálati lakásnál.

– A forrásokat közszolgáltatásra fordítjuk, hiszen középületek, járdák, utak , játszóterek rendelők újulnak meg a programban. Ám mikor ezekről beszélünk, gondolnunk kell arra, hogy nem elég az épületeket megújítani, azokban bizony emberek dolgoznak. Hiába újítjuk az óvodát, ha nincs óvónő, hiába rendelő, ha nincs védőnő, gyerek- és háziorvos. Különösen a falvakban szenvedünk munkaerő hiányban. Ezt szeretnék orvosolni a szolgálati lakások. szerte hazánkban immár 500 településen 10 milliárd forint értékben készültek. Tehát ennyi faluban segíthettük a munkaerő-pótlást. Ez a munka nem áll meg, folytatjuk, hamarosan új pályázatok jelennek meg – fogalmazott Gyopáros Alpár. Felidézte, még 2019-ben adták meg a lehetőséget, hogy az állami szférához kapcsolódóan körzeti megbízottak számára is lehetőség legyen a lakások létrehozására a programban.

– Köszönöm a rendvédelmi szervek munkáját, akik a déli határt védik és azokét is, akik a kistelepülések biztonságát. Dobák László rendőr zászlós, az andornaktályai körzeti megbízott korábban albérletben élt, most viszont az új szolgálati lakásban lakhat családjával, hosszútávon tervez. Gratulálok minden kis településnek a hasonló fejlesztésekért és dr. Pajtók Gábor országgyűlési képviselőnek. Az ő munkájának eredménye, hogy több milliárd forint érkezett a térségbe – emelte ki.

Dr. Pajtók Gábor arról beszélt, hogy jól együtt tud működni a településekkel és a kormánybiztossal is. A települések nevében köszönetet mondott a támogatásokért.

– A választókerületbe 2019-óta 7,5 milliárd forintnyi Magyar Falu Programos forrás érkezett, 11 szolgálati lakás készült 510 millió forintból. A rendvédelem a falvak életében is meghatározó, a program a kistelepülések által megfogalmazott igényeket valósítja meg. Andornaktályán a szolgálati lakás hiánypótló volt, hiszen mostanra a körzeti megbízott otthonának tekinti a települést. Mindez segítséget jelent a fiatal házaspárnak az életkezdésben, ahogy a térségben 21 településen elérhető Falusi CSOK illetve a CSOK Plusz is. Azt tanácsolom, hogy éljenek jövőre ezzel a lehetőséggel is – emelte ki dr. Pajtók Gábor. Az országgyűlési képviselő és a kormánybiztos megtekintették a település játszóterét és útfelújításait, melyek szintén a programon keresztül valósultak meg, illetve Nagytályán egy szolgálati lakást is megnéztek.