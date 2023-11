A Macskaárvaház Alapítvány melletti közösségi erdőben emlékeztek kedden a világhírű Heves vármegyei növénynemesítő, Fleismann Rudolf halálának napjára. A résztvevők, állat és természetvédő civilszervezetek képviselőivel együtt emlékfát ültettek emlékére.

– Kezdeményezzük, hogy a többek között szárazság és aszály tűrő növényfajok nemesítésében elért világszínvonalú eredményei, életműve, keresztény meggyőződéssel és hazaszeretettel átszőtt munkássága kerüljön be a Heves Vármegyei Értéktárba. Munkásságával éppen a mai kor környezeti kihívásaira adtak választ, szárasságtűrő növényeket nemesített. Ez bámulatos, hiszen hetven évvel ezelőtt halt meg. Keresztény ember volt, aki a nehéz időkben sem engedett a hitéből a magyarságból és a becsületéből – fogalmazott Bóday Pál a Macskaárvaház Alapítvány kuratóriumi elnöke.

A megemlékezésen beszédet mondott Dócs Dávid a Mi Hazánk Mozgalom országgyűlési képviselője, részt vett dr. Pápai Ákos önkormányzati képviselő, a Mi Hazánk Mozgalom heves vármegyei elnöke, Hajdara Roland választókerületi elnök, valamint Szalóki Péter Kápolna alpolgármestere és Blahó László kompolti önkormányzati képviselő, aki személyes emlékeit is megosztotta tarnamenti növénynemesítőről. Jelen volt a Szurkolók az Állatokért Alapítvány illetve a Noé Állatotthon Alapítvány is.

– A minimum, hogy az értéktárba be kellene kerülni, ebben szeretnének segíteni. Vannak olyan emberek akik évszázadokkal is előre tudnak gondolkodni. Nekünk nem biztos, hogy Amerikából hozott hibridek ez és GMO-s vetőmagokat kellene behozni, inkább a hagyományosan nemesített fajtákat kellene előtérbe helyezni – mondta Dócs Dávid. Blahó László elmondta, hogy Fleismann Rudolf vakon is folytatta kutatásait, a megsemmisült a kutatási állományát lánya segítségével újra megalkotta. Arról is beszélt, hogy mikor egy ízben ki akarták tüntetni a szocialista rendszerben, a kitüntetést nem fogadta el, hiszen ahhoz az udvaron álló feszületet el kellett volna távolítania.