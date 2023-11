Az elmúlt évek során kialakult hagyományok folytatásaként az idén is Szent Márton Napi újbor kóstoló ünnepet tartott libalakomával egybekötve az Egri Bikavér Lovagrend, az Egri Borbarát Hölgyek és Borbarátok részvételével az idén 30 éves Gál Tibor Pincészet Fúziójában. Mikuska Péter a borlovagrend társelnöke kiemelte, az esemény fontos része a hagyományőrzés.

– Az aktualitás, hogy a Gál Tibor Pincészet idén 30 éves, s idén avattunk Gál Tibornak emléktáblát a Sík-hegyen, ifjabb Gál Tibor is idén lett borlovag, így ez adta a helyszínválasztás apropóját. Boraik idén nagy sikereket értek el nemzetközi szinten is. Hagyományos libás ételekkel készült borlovag társunk, a Fekete Ló Fogadó tulajdonosa, lesz például lúdláb torta és ludaskása is. Az új borok az Ostoros Családi Pincészettől Irsai Olivér, a Gál Tibor Pincészettől Egri Csillag, a Tarjányi Pincészettől Libabor, ők minden évben készítenek ilyet, a Tóth Ferenc Kékfrankos rosé a Szuromi Családi pincészet Kékfrankost mutat be – részletezte a tételeket Mikuska Péter.

Kiemelte, azért is fontosak az ilyen néphagyományokhoz köthető események, mert én közben sok nagy esemény volt, de az év végi számadáshoz meg kell állni egy pillanatra.