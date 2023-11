A kezdeményezés egyike a hatvani Bosch közösség törekvéseinek, hogy ne csak saját csapatukért, hanem környezetükért is tegyenek. Novembertől hetente járnak be a Robert Bosch Elektronika Kft. munkatársaiból szerveződött Women@Bosch önkéntes csapat tagjai a Hatvani Albert Schweitzer Kórházba, hogy az ott ápolt gyermekeknek mesét olvassanak, beszélgessenek velük. A kezdeményezés egyike a hatvani Bosch közösség törekvéseinek, hogy ne csak saját csapatukért, hanem környezetükért is tegyenek.

Az önkéntesek a meseolvasást szeptemberben kezdték, egy-egy órát töltve a gyermekekkel, fiatalokkal, hogy segítsenek nekik könnyebbé tenni a kórházi kezelés idejét. A meseolvasó szolgálat a hatvani Bosch gyár női munkatársi közösségének, a Women@Bosch közösség ötlete volt és a megvalósítás is az ő nevükhöz fűződik. A meseolvasáshoz kapcsolódva pedig százötven gyerekkönyvet gyűjtött a vállalat Green Team közössége, amelyet a kórháznak adományoztak.

– A hatvani Bosch vállalat munkatársaiból álló közösségek egész évben aktívak, keressük azokat a lehetőségeket, ahol segíteni tudunk. Helyi vállalatként természetesnek tartjuk, hogy még jobbá, élhetőbbé tegyük Hatvant és környezetét – mondta Károlyfi Irén, a hatvani Robert Bosch Elektronika Kft. HR-vezetője.

A meseolvasás nem az egyetlen kezdeményezés a Bosch közösség részéről. Októberben vidám mesefigurákat festettek a csecsemő-, és gyermekosztály kórtermeinek, folyosóinak falára, hogy így tegyék barátságosabbá a kicsiknek a kórházi környezetet. Idén nyáron pedig heteken át gyűjtötték a vállalat közösségei a felajánlásokat a kórház és a hatvani mentőállomás számára, hogy könnyebbé tegyék az egészségügyi dolgozók munkáját. A kórház csecsemő- és gyermekosztályának plüssjátékokat, társasjátékokat, színezőket, ruhákat és ágyneműt, etetőszéket adományoztak, valamint a dolgozóknak kávét, teát és egyéb finomságokat gyűjtöttek. A mentőállomásra plédeket, lepedőket vittek, a dolgozóknak pedig kekszet, teát, kávét és egyéb használati cikkeket ajándékoztak.