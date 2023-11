Egy napig érezhette életmentőnek magát, a gondosóra jobb lett volna

A Heves Megyei Hírlap egyik kézbesítője osztotta meg portálunkkal azt a történetet, amiben egy rövid ideig életmentőnek érezhette magát, majd azzal kellett szembesülnie, hogy későn jött a segítő aggodalma. Elmondása szerint a lap egyik – a hetvenes évei elején járó – olvasója egyedül élt, de előfizetőként mindig korán reggel kivette a lapot a postaládájából. Egy szombati hajnalon azonban a dobozban ott volt még a pénteki lapszám. A kézbesítő tudta róla, hogy nem jár hozzá senki, csengője nincs, s a kapuját mindig zárja, ezért jelezte a körzeti megbízottnak, hogy nincsen rendben valami. Az éjszakai szolgálatát éppen leadó körzeti megbízott riasztotta is a kollégáit, akik a kerítésen átmászva jutottak be az ingatlanba, ahol még életben találták a két nappal korábban elesett embert. Mentő vitte be a sürgősségi osztályra, ahonnan a kórház intenzívre osztályára került, de sajnos nem tudták megmenteni, egy nappal később elhunyt.

– Hiába, hogy az az ember egészségesnek látszott, biciklivel járt mindenhová, egy otthoni baleset elég volt ahhoz, hogy végezzen vele. Biztos vagyok benne, hogy ha lett volna gondosórája, ez nem történik meg – mondta kézbesítő munkatársunk.