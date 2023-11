Nyílt napot tartott a Neumann János Gimnázium, Technikum és Kollégium november 14-én, kedden. Az iskolavezetőség tagjai előadásokon mutatták be az iskolát és a képzéseket. A tagozatos osztályok tanulói az aulában workshop formában kísérletekkel, vetélkedőkkel, robotikai bemutatóval, 3D nyomtató bemutatásával, beszélgetésekkel várták az érdeklődő tanulókat akik egy-egy tagozat képzéséről részletesebb tájékoztatást kaphattak.

Dr. Sipos Mihály, a gimnázium igazgatója elmondta lapunknak, hogy ez idén az iskola harmadik nyílt napja és január elejére még egy felvételi tájékoztatót terveznek.

– Nagyon fontosnak tartjuk, hogy minél szélesebben körben meg tudjuk mutatni az iskola képzési palettáját az általános iskolás, pályaválasztás előtt álló diákoknak és szüleiknek. Örülünk neki, hogy még most, a harmadik alkalommal is több száz érdeklődőt fogadhatunk a nyílt napunkon. Ma is előadások és beszélgetések keretében ismerhetik meg a gyermekek és szülők a Neumann gimnázium oktatási és képzési rendszerét. Találkozhatnak az iskola tanáraival és jelenlegi diákjaival, látogathatnak tanórákat és beleláthatnak különböző szakkörökbe, valamint a képzéseken használt oktatási eszközöket is megismerhetik. Igyekszünk egy érdekes, figyelemfelkeltő és jókedvű délelőttöt biztosítani a résztvevőknek – mesélt a nyílt napról dr. Sipos Mihály, a gimnázium igazgatója.