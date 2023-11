Együtt erő vagyunk – itt a gyöngyösi csapatunk! – kezdte Szókovács Péter, a gyöngyösi Városom, szeretlek Egyesület 2024-es önkormányzati választáson Gyöngyös polgármesterjelöltjeként induló elnöke a közösségi oldalán azt a bejegyzést, amelyben hírt adott az egyesület képviselőjelöltjeiről.

– Örömmel és tisztelettel bemutatok nektek, bemutatok önöknek tíz nagyszerű embert, a jövő évi, gyöngyösi önkormányzati választásokon induló tíz képviselőjelöltjét! Köszönöm nekik, hogy vállalták felkérésünket, köszönöm, hogy azonos elkötelezettséggel és értékrenddel, egy egységes csapatként vehetjük fel a küzdelmet azokkal, akiknek az a célja, hogy minden maradjon a régiben. Mi, ahogyan a gyöngyösiek sokasága változást szeretnénk: egy fejlődő és gyarapodó Gyöngyöst, melynek lakói biztonságban érezhetik magukat, melynek látványára újra büszkék lehetünk. Teljes szívvel hiszünk abban, hogy igenis van lehetőség kimozdítani Gyöngyöst az elmúlt tíz évben megrekedt állapotából. Az elmúlt hetekben minden képviselőjelöltünk több száz családot keresett fel abban a választókerületben, ahol megméreti magát – ezt a munkát folytatjuk. Számos olyan megoldásra váró problémát látunk, melyekben nem tapasztaltunk előrelépést az elmúlt tíz évben. Szeretnénk ezen változtatni, mert Gyöngyösön rendnek kell lennie: ehhez kérjük a választók bizalmát. Hálásan köszönünk minden biztató szót, minden megosztást, minden javaslatot, minden erőfeszítést, ami közös céljainkat segíti: munkával és elkötelezettséggel fogjuk meghálálni! – fogalmazott közösségi oldalán Szókovács Péter.

Mint megtudtuk, a Városom, szeretlek Egyesület önkormányzati képviselőjelöltjei a következők a gyöngyösi választókörzetek sorrendjében:

1. Király László

Közgazdászként végzett a gyöngyösi Károly Róbert Főiskolán, 35 éves, Gyöngyösön él párjával és a 6 éves kislányával. Tanulmányait követően a gyöngyösi Városgondozási Zrt-nél vagyongazdálkodási területen dolgozott, ezt követően az elmúlt 10 évben a Mátrai Erőműben. Élete fontos szakaszait, több mint 20 évet a választókerületben élte, célja az ott élők mindennapjainak körülményeit javítani, fejleszteni. Vállalja a küzdelmet azokkal, akik abban érdekeltek, hogy minden maradjon a régiben, mert a városlakók változás iránti vágya erős motivációt jelent számára.

2. Kiss Ferenc

Harminc éve dolgozik egy belvárosi ingatlan üzemeltetési és gazdálkodási vezetőjeként. Korábban energetikai szakterületen dolgozott a Mátrai Erőműben. Munkája során mindig az emberek szolgálatában tevékenykedett, fontos számára, hogy az elvégzett munkája elégedettséget teremtsen. Gyöngyösön él a feleségével, akivel idén ünneplik a 40-edik házassági évfordulójukat, két felnőtt lányukkal, és egy unokával büszkélkedhetnek. Szabadidejében sportrendezvényeket, megemlékezéseket, egyházi ünnepeket látogat. Azt vallja, Gyöngyös egy ékszerdoboz, s az abban rejlő értékeket kibontva még vonzóbb lehet a város az itt élők, az itt letelepedők, az ide látogatók számára.

3. Vágó Zoltánné Andrea

Vágó Zoltánné Andrea óvodáskorától él Gyöngyösön, itt végezte iskoláit is. A Kálvária lakóparkban él, 25 éve takarítással foglalkozó vállalkozást vezet. Kilenc évig kézilabdázott, a mai napig sportrajongó. Két gyermekkel büszkélkedhet, lánya 29, fia 23 éves, már mindketten dolgoznak. Szókimondó és tettre kész ember, aki a közösség motorja és összetartó ereje. A Mátra szerelmese, szabadidejében túrázik. Célja, hogy figyelmességgel és rátermettséggel képviselhesse a választókerületben élő embereket és közösségeket, illetve a régóta megoldásra váró helyi ügyek végére pontokat tehessenek.

4. Dr. Ördög István

Jelenleg is választókerületének testületi képviselője, mezőgazdasági szaktanácsadással foglalkozik. Nyugalmazott középiskolai igazgató, a mezőgazdaság-tudományok doktora, 1990 óta tevékenykedik a közéletben, több cikluson át gyöngyösi önkormányzati képviselőként, illetve a Heves Megyei Közgyűlés tagjaként. Tapasztalataival felvértezve továbbra is a választókerületében élők szolgálatához kéri a bizalmat. Azt vallja, hogy Gyöngyösnek olyan polgármesterre és képviselőkre van szüksége, akik a kormányzattal képesek és hajlandóak az együttműködésre, és az adódó lehetőségekkel élve, hatékonyan tudják fejleszteni városunkat.

5. Banka Zsolt

Gyöngyösön született, itt is él, a gimnáziumi érettségi után, 1994-től a Mátrai Erőműben dolgozik. A közúti szállítási részlegen, majd karbantartási és üzemfenntartási csoportvezetőként dolgozott, az erőműlátogatások koordinálása is volt feladatköre, jelenleg a gépjárműpark üzemeltetésének részleg[1]vezetője, villanyszerelői végzettséggel is rendelkezik. A Testnevelési Egyetemen szerzett sportoktatói végzettséget, 12 éve az erőmű sportegyesületének szakmai alelnöke. Kékestetőn sípálya üzemeltető és síiskola koordinátorként dolgozott. Szabadidejében önkéntesként szemétszedő túrák résztvevője, illetve szervezője. Célja, hogy a szavak helyét a tettek vegyék át a fejlesztések és a közösségépítés területén.

6. Gedei Zoltán

Gyöngyösön született, itt is él 50 esztendeje. A Vak Bottyán szakközépiskolában érettségizett, később rádió- és televízióműszerészként tanult tovább. Budapesten, a Magyar Televízió székházában, majd szülei gyöngyösi kábeltelevíziós családi vállalkozásában, később a UPC Magyarország Kft. gyöngyösi ügyfélszolgálati vezetőjeként dolgozott, majd kábeltelevíziós hálózatokat épített. Jelenleg vállalkozóként szélessávú internetszolgáltatással, illetve az Alaszka sporthorgásztó üzemeltetésével foglalkozik. Célja, hogy a választókerületben elmaradt fejlesztések mielőbb megvalósuljanak, illetve Gyöngyös vonzereje növekedjen a biztonságérzet és a köztisztaság erősítésének köszönhetően.

7. Kovács Tibor

Születése óta Gyöngyösön lakik, javarészt „dombi” polgár volt. A 7-es iskola és a Berze Nagy János Gimnázium után a gyöngyösi főiskolán végzett marketingmenedzser szakon. Édesapja villanyszerelési vállalkozásában, majd rendezvényszervezőként dolgozott. Jelenleg vállalkozó, villanyszerelési termékek kereskedelmével, illetve villanyszereléssel foglalkozik. A gyöngyösi kispályás futballélet aktív résztvevője, illetve feleségével, családjával túrázik. 39 éves koráig versenyszerűen kézilabdázott, játékvezető is volt, 10 éve a kézilabda utánpótlásban edzősködik. Fő motivációja, hogy a közbiztonságnak javulnia kell Gyöngyösön, illetve a minden generáció számára értékes szabadidős lehetőségek területén is fejlesztésre van szükség.

8. Tóth Benjamin

Tóth Benjamin 33 éves, házas, születése óta Gyöngyösön él, itt is képzeli el a jövőjét. Soha nem hagyta el a várost, most sem, amikor munkája a fővárosba szólította. Gyöngyösön járt iskolába, itt kezdett dolgozni a városi televízióban és a Dió Rádióban. 13 éve televíziós újságíró, híradós egy országos televíziónál. Törekszik arra, hogy a gyöngyösi írek, közéleti témák, értékek, érdekességek az egész országhoz eljussanak Szabadidejében polgárőrként is tevékenykedett, ezzel is igyekezett tenni a városért és a közbiztonságért. Célja, hogy a korosztálya ne menjen el innen, hanem itt tervezze a jövőt, itt alapítson családot, itt működtesse vállalkozását.

9. Tuza György

Gyöngyösön született, iskoláit is itt végezte. A Vak Bottyán János Ipari Szakközépiskolában érettségizett, majd borász-üdítőipari technikusi végzettséget szerzett. 1998 óta egyéni vállalkozóként dolgozik a szőlészet, borászat területén, Gyöngyös környéki területeken gazdálkodik sikeresen. Jelenleg is a képviselőtestület tagja, illetve a Magyar Agrárkamara megalkotása óta annak gyöngyösi elnöke. Három felnőtt gyermekkel büszkélkedhetnek, párjával Gyöngyösön élnek. Elkötelezett lokálpatrióta, jobboldali értékrendek mellett él és politizál Gyöngyösön, Gyöngyösért. Célja, hogy a város végre lehetőségeihez mérten induljon fejlődésnek.

10. Bárdosné Kocsis Anna Éva

Földműves családba született, agrármérnökként, agrárközgazdászként szerzett diplomát. Első munkahelye a Gyöngyösi Főiskola volt, a tanítás mellett 8 évig vezette a tangazdaságot is. Később a banki szektorban dolgozott vezetőként, jelenleg egy civil szervezet munkaszervezetének vezetőjeként a térség vidékfejlesztésével, illetve hátrányos helyzetű családok segítésével foglalkozik. A választókerületének jelenleg is testületi képviselője. Két felnőtt gyermeke van, férje családja az elsők között költözött a Nyolcvanasi lakótelepre. Célja „nyolcvanasiként”, hogy ez a városrész is érdemben részesüljön azokból a fejlesztésekből, melyeket a város gazdasági adottságai már korábban is lehetővé tettek volna.