Hozzátette, hogy a munkafolyamatokban, a konyha kialakításában nagy szerepe volt továbbá Nagy Zoltán mesterszakácsnak és Marsalkó Éva építésznek is.

A megnyitón Matus Dániel László szakoktataó vezényletével nyolc tanuló zöldséges rizottót készített. A konyha kivitelezéséről és a jövőbeli tervekről őt kérdeztük.

– A tankonyha nagyjából nyolcvan négyzetméteres, melyben megtalálható minden olyan eszköz, amely egy otthoni háztartásban is, de nyilván itt professzionális, nagyüzemi viszonylatban. A gyakorlati feladatok során, az ágazati alapvizsgára készülnek fel a tanulók. Fontos kiemelni, hogy ezt az ágazati alapvizsgát most már itt az iskolában is letehetik. Ez önbizalmat és nyugalmat ad a tanulóknak, hiszen a vizsgán nem egy teljesen új, idegen környezetben kell helytállniuk. Ezeken a gyakorlatokon az önállóságra tanítjuk a diákokat, hiszen az alapvizsgán egyedül kell elkészíteniük egy főételt, egy desszertet és egy koktélt, valamint ezeket tudniuk kell tálalni és felszolgálni is – árulta el a tankonyha legnagyobb előnyeit az iskola szakoktatója, Matus Dániel László.

Elárulta azt is, hogy a jövőben az iskola tervez nyitni a város felé különböző tematikus gasztro tanfolyamok szervezésével, melyekre bárki jelentkezhet. Ezzel egy új színfoltja lehet Eger vendéglátásának az iskola, hangzott el a tankabinet avatásán.