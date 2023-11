– Idén is a Városgondozás Eger Kft. helyezi fel Eger közterületein az ünnepi díszvilágítást. Munkatársaink ezen a téren szerzett többéves tapasztalata biztosítja, hogy Eger ebben az évben is teljes ünnepi pompában díszelegjen, ahogy az egy vármegye-székhelyhez méltó – válaszolta portálunk érdeklődésére Eged István Renátó ügyvezető. Mint ahogy arról beszámoltunk, októberben döntött arról a közgyűlés, hogy ezekkel a feladatokkal újra a Városgondozás Eger Kft.-t bízzák meg.

– Ennek megfelelően a munkához azonnal hozzá is láttunk, kezdve az izzósorok felülvizsgálatával. Idén a díszvilágítás egy jelentős részét teljeskörű felújításra küldtük, így a korábban opálosodott vagy megsérült elemek most gyönyörűen, maximális fényerővel fognak világítani. Saját munkavállalónk továbbképzésével és új munkaeszközök beszerzésével biztosítjuk, hogy a díszvilágítás szakszerűen és biztonságosan kerüljön a helyére. A korábbi évekhez hasonlóan a következő helyszínek kapnak karácsonyi fényeket: Dobó István tér, Kis-Dobó tér, Dobó István utca, Széchenyi István utca, Érsek utca, Szent János utca, Bajcsy-Zsilinszky utca, Kossuth Lajos utca, Jókai Mór utca, Eszterházy tér, Szépasszony-völgy, II. Rákóczi Ferenc utca, Deák Ferenc utca, Felnémet-Rozália híd, Törvényház utca, Cifrakapu utca, Servita utca, Gárdonyi Géza tér, Mátyás király utca, Végvári vitézek tere. A munkálatokat a belvárosban már megkezdtük, ahol az adventi időszak kezdetére el is fogunk készülni – részletezte az ügyvezető.

Összesen nagyjából 7 ezer folyóméternyi izzósort, 5-600 díszt helyeznek fel. Mint fogalmazott, bíznak benne, hogy munkájuk idén is elnyeri az egriek és az ide látogató turisták tetszését. A városi díszkivilágítás ünnepélyes felkapcsolása november 25-én szombaton, 17 órától lesz. Ez egyben az Eger Advent ünnepi programsorozat megnyitója is.