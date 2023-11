Rózsavölgyi Attila egy olaszországi szállodában dolgozott, mint szakács, mielőtt betört a Covid-járvány. Attila akkor úgy döntött, hogy hazaszólítja a kötelesség, hiszen szülei sokat betegeskedtek, dolgozni pedig úgysem tudott. Lányait és ex-feleségét hátrahagyva hazajött Magyarországra, ahol rövid időn belül elveszítette édesapját, nővérét, édesanyja pedig stroke-ot kapott, így baloldalára teljesen lebénult. A tragédiák sora azonban itt nem állt meg: 2022 februárjában Attila nyakán elkezdett nőni egy tojásnagyságú ciszta, melyről kiderült, hogy rákos daganat. Attila jelenleg Gyöngyösön él, sugárkezelések és kemoterápiák sorozatán van túl, betegsége miatt pedig lassan 10 hónapja nincs munkája. A gyöngyösi édesapa egyetlen álma az, hogy meglátogathassa lányait Olaszországban karácsonykor - számolt be róla a Bors.

Attila fájdalomcsillapítókon és morfiumtapaszon él

A férfi kálváriája 2022 februárjában kezdődött, amikor elkezdett nőni egy tojás nagyságú ciszta a nyakán. Az orvosok műtétre küldték, majd kiderült, hogy a nyelvgyök csontban rákos daganat található. A gyöngyösi apuka 35 sugárkezelésen és 7 kemoterápián van túl, a sugártól azonban a torkában keletkezett egy 8 centiméteres seb, ami azóta sem gyógyul, rettenetes fájdalmat okozva ezzel Attilának - írja a hírportál.

Nem tudtam rendesen nyelni, enni. Fájdalomcsillapítókon és morfiumtapaszon élek azóta is. Összeszűkült a légcsövem és a nyelőcsövem, nehezen tudok nyelni és van, hogy levegőt sem kapok

– részletezte Attila a Borsnak, akire november végén újabb műtét vár. A betegsége miatt azonban lassan 10 hónapja nincs munkahelye és bevétele, ráadásul nem jogosult semmilyen segélyre sem.

Attilát hamarosan újra megműtik

– Édesapám halála után örököltem tőle egy lakást, ám én nem ott élek életvitelszerűen. Mivel a lakás értéke meghalad egy bizonyos határértéket, így nem vagyok jogosult semmiféle segélyre sem. Beadtam a nyugdíjkérelmemet is, amit meg is kapnék, de még várjuk az olaszok válaszát az ott ledolgozott éveimről. Jelenleg így semmilyen bevételem sincs – részletezte a hírportálnak Attila, aki a folyamatos morfium miatt nem tud egy nap 3 óránál többet talpon lenni, így dolgozni sem képes.

Idősgondozást, háznál főzést és gyerekek iskolába hordását is vállalná

A folyamatos kihívások ellenére Attila próbálja nem feladni: szakács múltjával szívesen vállal háznál főzést vagy hidegtálak elkészítését is Gyöngyösön és környékén, a munkájára azonban nincs nagy igény. Már idősgondozást, illetve gyermekek iskolába- és hazaszállítását is vállalná, hiszen két évig személyi sofőrként is dolgozott. Az édesapa mindent megtesz, hogy valahogyan bevételhez jusson, hiszen jelenleg még az élelmiszer és gyógyszereinek beszerzése is nehézséget okoz neki.

Az édesapa egyetlen vágya, hogy láthassa a lányait

– Úgy terveztem, hogy karácsonykor meglátogatom a lányaimat, ugyanis nagyon régen láttam őket. Nagyon drága az út. Nekem az az öröm, ha legalább videóhívásban tudok velük beszélni, de az ünnepekben szerettem volna végre látni is őket – mesélt terveiről a Borsnak Attila elcsukló hangon. Lányai mindig biztatják apukájukat.

Azt mondják, hogy nem kell nekik semmilyen ajándék karácsonyra, csak gyógyuljak meg

– hangsúlyozta könnyeivel küszködve az édesapa.