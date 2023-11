A sarudi Sulyom Tájétterem konyháját keddtől új szakember irányítja – írta az étterem közösségi oldalán. A Sulyom tulajdonosai az étterem eddigi életében is aktív és meghatározó szerepet betöltő munkatársukat, Mikk Szabolcsot kérték fel az étterem séfjének. A fiatal szakember elfogadta a hatalmas kihívással és felelősséggel járó megtiszteltetést, és már be is mutatja letisztult tányérképeit és minőségi ízeit, látásmódját az étterem új séf ajánlatával.