– Bár van adatunk korábbi javításról, az orgona állapota a 2000-es évek elejére már eléggé leromlott. A Pécsi Orgonaépítő Manufaktúra Kft. vette kezelésébe, teljesen elbontották, kibővítették, az épüléskor kapott 15 regisztert 22-re bővítették. Teljesen új vezérlést, játékasztalt kapott ekkor. Aztán 20 év múlva szembesültünk azzal, hogy az orgona fölötti menyezet is pereg, de pályázati forrásból sikerült renoválni. Süveges István orgonaépítő több ütemben az orgonát is felújította ekkor, és mára újra a régi pompájában tündököl a hangszer. Az orgona megépülésének centenárium alkalmából novemberben a Zeneakadémia Egyházzenei Tanszékének tanárait és növendékeit hívtuk meg szereplésre dr. Merczel György karvezető irányításával, és felléptek a mi kórusaink is. Közösen énekeltünk el egy misét, majd a növendékek és jómagam adtunk egy koncertet az orgonán. Rá egy hétre a Musica Mansueta kamarazenekar és a gyöngyösi születésű dr. Németh Zsuzsa orgonaművész adott elő egy szép orgonaverseny, majd a művésznő koncertet is adott. Mindkét alkalmat nagy érdeklődés kísérte a közönség részéről. Külön érdekessége volt az orgona 100. születésnapi eseményének, hogy nálunk járt az egykori adományozó dédunokája, Völgyi Béla Tibor is – összegezte Kovács László.

A közelmúltban a Miskolcon élő Völgyi Béla Tibor zenész a Boon.hu portálon, Hajdu Mariann cikkében elmondta: dédapjának, Záborszki Zrubka Ferencnek hatalmas háza volt Gyöngyösön.

– Édesapám már Gyöngyösön született, nagyapja, azaz a dédapám viszont a Felvidéken, a lengyel határ közelében. Borászkodtak, nem messze volt tőlük a borút, így annak mentén juthatott ő is a Heves vármegyei városba. Ami biztos, hogy 1871-ben nősült, vagyis az 1848-as forradalom környékén születhetett. Nem volt tehetős a családja, de ő szorgalmas munkával mégis meggazdagodott, olyannyira, hogy Gyöngyösön már a vármegye 3. legnagyobb adófizető polgára volt – mesélte a lapnak a zenész dédunoka. Mint mondta, a dédapja felépített egy birodalmat, tekintélyes szőlőbirtokkal, borászattal.

– Az I. világháborúban ott maradt dédapám szeme fénye, az egyetlen fia. Teljesen összetört. Előtte is élénk istenfélő volt, de a történtek után az egyház felé fordult, az lett a mindene. Ilyen körülmények között döntött úgy Záborszki Zrubka Ferenc, hogy aranylakodalma alkalmából félmillió koronát adományoz az orgona megvásárlására. Ahogy idősödik az ember, egyre többször előjön, hogy kik voltak az ősei, honnan származik, mik a gyökerei. Sokszor jutnak eszembe a történetek, amiket apám mesélt. Egyik hétvégén aztán beültünk a feleségemmel az autóba, és elutaztunk Gyöngyösre, eljutottam a templomba is, láttam az orgonát. Aztán a hangszer 100. születésnapjára meghívást is kaptam – emlékezett vissza Völgyi Béla Tibor a Boon írásában.