– Nemzeti emlékhelyünk Az Egri vár és erődrendszer turisztikai célú fejlesztése című projekt a Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram keretében számos ponton visszanyerte régi szépségét, emellett pedig új funkciókkal is gazdagodott annak érdekében, hogy minél inkább megfeleljen kor turisztikai igényeinek – mondta Valkóné Révai Renáta a Dobó István Vármúzeum kommunikációs és közönségforgalmi osztályvezetője a projekt záró eseményén kedden a várban. – A napokban befejeződik az infrastrukturális fejlesztés, s már csak rajtuk múlik hogyan telik meg élménnyel a várat, hogy négy évszakos élmény legyen – tette hozzá.

Elhangzott, az Egri vár az 1552-es török ostrom visszaverésével a magyar történelem egyik legdicsőségesebb színtere, amelynek krónikája az általános iskolai oktatás során örök olvasmányként épül be a felnövekvő generációk tudatába, történelmi jelentősége miatt az ország egyik legkiemelkedőbb turisztikai látványossága. A projekt 1,7 milliárd forint vissza nem térítendő európai uniós forrásból valósult meg, melyből Magyarország Kormánya 255 millió forintos hazai támogatás biztosított, és további 460 millió hazai forrással egészített ki. A műemlék felújítása a NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. vezetésével és két konzorciumi partner bevonásával, Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatával és a Dobó István Vármúzeummal együttműködve, a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

Farkas Attila Eger alpolgármestere kiemelte, Kulturális értéket a jövőben is meg kell őrizni.

– Azt gondolom, hogy az országban minden magyar büszke lehet a várban lezárult fejlesztésekre. A vár emblematikus szimbóluma hazánknak, közös felelősségünk megóvása és bemutatása a felnövekvő generációknak – emelte ki.

Farsang Csaba a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit kft. ügyvezető igazgató-helyettese ismertette a kastélyprogram eredményeit.

– A Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram céljainak megfelelően a műemlékhelyreállítás és az örökségmegőrzés alapvető szempontjai mellett, az egri vár továbbra is egy olyan egyedi, a kor

követelményeinek megfelelő, négy évszakos turisztikai attrakciót jelent, mely nem csak a hazai, de a külföldi turisták számára is vonzó célpont lehet a jövőben is – fogalmazott.

A pályázatnak köszönhetően megújult és biztonságosabb lett a déli várfeljáró, létrejött egy korszerű, többfunkciós, a vendégforgalom kényelmét szolgáló fogadóépület. A fejlesztés keretében újjáépült a Nemzeti Emlékhely egyik legfontosabb védműve a Varkoch-kapubástya, melynek belsejében 16. századi bútorokkal, fegyverekkel, használati tárgyakkal berendezett őrhely fogadja a várba érkezőket. Az Egri vár egyik legfontosabb turisztikai-attrakciós elemeként a Zászlódombban kapott helyet egy 70 fős moziterem, kizárólag itt tekinthető meg Szász Attila filmrendező többször díjnyertes kisfilmje, az Eger 1552. Az alkotás a mai diákok szemével mutatja be az ostromot. A korabeli gasztronómiába enged betekintést a Cipóosztó ház, ahol a korhű bútorok, konyhai eszközök, edények idézik fel az épület egykori funkcióját. A projekt keretében sikerül megszüntetni a Nagypince állagát erőteljesen veszélyeztető vizesedést, a műemlék új burkolatot, korszerű világítást is kapott.

Jelentős eszközbeszerzést is tartalmazott a projekt

Ringert Csaba, a Dobó István Vármúzeum igazgatója elmondta, a projekt rendkívül hosszúra nyúlt, akkor kezdődött mikor még nem is dolgozott a múzeumban.

– Még 2017 február végén indult hivatalosan a projekt, 6 évig és 10 hónapig tartott. Ezt megelőzően már folyamatban volt a gondolkodás a beruházásról. A tervezés után a pandémia, a válság is nehezítette a kivitelezést. Idén már átadtuk az elkészült épületeket, még ha nem is érkezett meg a teljes felszereltségük. Nem akartuk ugyanis üresen hagyni ezeket a főszezon idejére. A technika csak nemrégiben érkezett meg a moziterembe is. A projekben sok szempontot figyelembe vettünk, családbarátabb lett a déli várfeljáró, a kisgyermekes családok is könnyebben feljutnak babakocsival. Igyekeztünk a korszerű dolgokat olyan módon elrejteni a váron belül, hogy az ne legyen hivalkodó. Idén a vállalkozási tevékenységet is sikerült elindítani, hozott is eredményt szépen ebben az évben például az ajándékbolt, de a csapatépítő programok és esküvők is. Majdnem 50 millió forintos többletbevételt jelentett ez, s közben van olyan elem ami még nem indult el. Ilyen a korabeli recept alapján készült pékipari termékek árusítása a Cipóosztó házban – mondta.

Hozzátette, jelentős eszközbeszerzést is tartalmazott a projekt, így tettek szert jónéhány fegyverre, hiteles műemlékmásolatra, viseletekre melyeknek nagy hasznát veszik a napi történelmi interpretációkon is. A projektzárón Szász Attila rövidfilmjét, az Eger 1552-t is bemutatták a moziteremben.