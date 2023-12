Az abasári leletekről is írtunk márciusban, s erre a cikkre sokan kattintottak. Arról már portálunkon is beszámoltunk annak idején, hogy 2020. október 12-én kezdődött az a régészeti feltárás Abasár központjában, a Bolt-tetőn, ahol a remények szerint Aba Sámuel király nyughelye található. 2021. májusának első napjaiban jelentette be Makoldi Miklós, Magyarságkutató Intézet Régészeti Kutatóközpontjának igazgatója, az ásatás vezetője, több jel mutat arra, hogy az egykori királyi család fontos tagjainak maradványaira bukkantak.