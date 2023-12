Egerbe is ellátogatott szerda délután David Pressman, az Amerikai Egyesült Államok magyarországi nagykövete. A diplomata először a városban ebédelt, majd az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemre (EKKE) látogatott, ahol előszöl dr. Pajtókné dr. Tari Ilona rektorral találkozott.

David Pressman és dr. Pajtókné dr. Tari Ilona

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

A rektor elmondta, hogyan működik az egyetem, beszélt az intézmény múltjáról, hagyományairól illetve kapcsolódásaról az amerikai kultúrához melynek mint mondta, ő maga nagy tisztelője, s csodálja az ország természeti szépségeit, az állampolgárai példaértékű kedvességét. A rektor azt is elmondta, büszke rá, hogy amerikanisztika mesterszak működik az intézményben, hiszen ez viszonylag ritka.

Az egyetem hallgatóival is találkozott David Pressman

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

A diplomatának megmutatták a Főegyházmegyei Könyvtárat, ahol David Pressman az EKKE néhány hallgatójával is találkozott. Egri túrája végén David Pressman azt mondta, a vidéki túrákon megismeri Magyarország gazdag szépségét és a történelem mélységeit. Sokat tanult a recski és egri beszélgetésekből is, azt látta, hogy a helyiekben mélyen benne él a történelem. Elmondta, a két ország kapcsolatáról, energiadiverzifikációról, az Európai Unióról is szó eset, s ezek a témák mindkét nemzetnek fontosak.

Az Eger Adventen is járt a nagykövet

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

Végül az Eger Advent karácsonyi vásárát is megnézte. Megkóstolta a helyi kürtőskalácsot amiről azt mondta, hogy igazán finom, illetve sült gesztenyét és egri forralt bort is kóstolt. A Dobó téren néhány honfitársával is összefutott, illetve fotózkodott magyar fiatalokkal is, hiszen a Dobó téri forgatagban sokan voltak kíváncsiak a nagykövetre, aki délelőtt Recsken járt.