David Pressman a beszélgetés kezdetén megköszönte a találkozó megszervezését. Mint mondta, kíváncsi a helyiek véleményére, kérdéseire. A történelmi emlékezetre is kitért, mint mondta, tapinthatók a borzalmak a munkatáborban, de az akkori történések hangulatát érezni a nagykövetség épületében is, ahol Mindszenty József bíboros 15 évig élt. Kiemelte, fontos a bizalom a két ország kapcsolatában. Magyarország és az USA száz éve létesített diplomáciai kapcsolatot, mindkét országnak és lakóinak is fontos ez, bár korántsem magától értetődő a jó viszony, azért mindkét félnek tennie kell.

A nagykövet egyébként írt a nemzeti emlékpark emlékkönyvébe is, s annak a reményének adott hangot, hogy a hasonló borzalmak sosem ismétlődnek meg.